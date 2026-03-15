الأهلي لا يخسر أمام فريق عربي في ربع نهائي أفريقيا منذ 2020

يستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

وتحمل المباراة عدة ذكريات في أذهان المشجع المصري والتونسي بين لحظات سعادة وأخرى حزن مما يجعلها أحد أفضل الديربيات العربية.

ويدخل الأهلي المباراة ضد الترجي بحظوظ مرتفعة حيث لم يخسر أمام فريق عربي في دور ربع النهائي منذ عام 2020.

لعب النادي الأهلي ربع نهائي 2022 أمام الرجاء المغربي وفاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 ، وتعادل 1-1 في مباراة العودة

وخلال ربع نهائي 2023 لعب الأهلي أمام منافسه الرجاء المغربي وفاز بنتيجة 2-0 ذهابًا، وتعادل 0-0 إيابًا

وفي ربع نهائي 2025 أمام الهلال السوداني: فاز الأهلي بنتيجة 1-0 ذهابًا، وفاز 1-0 إيابًا

ونجح الأهلي في تحقيق لقب القارة في نهاية المطاف في مناسبتين من أصل 3 خاض فيها مباراة ربع النهائي أمام فريق عربي.

وتقام مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة.