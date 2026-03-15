الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر المطلق مع الإمارات ورفضها التام لأي اعتداءات تستهدف أمن الخليج

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
​كتب محمد عبد المنعم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول المستجدات الإقليمية الراهنة، حيث أكد السيد الرئيس دعم وتضامن مصر المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حكومةً وشعباً، في مواجهة التحديات الحالية، مشدداً على أن مصر ترفض وتدين بشكل قاطع الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات وأمن دول الخليج العربي، وأنها على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على استقرار المنطقة. 

كما أشار سيادته إلى أن مصر تكثف جهودها وتحركاتها على المستويين الدولي والإقليمي سعياً لوقف الحرب في أقرب وقت، مثمناً الدور الإماراتي المسؤول في دعم مساعي التهدئة وتعزيز الاستقرار.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات لاحتواء التصعيد الراهن والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، كما اتفق الزعيمان على ضرورة السعي لخفض التصعيد الراهن وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وانعدام الاستقرار. 

ومن جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة لدول الخليج، مؤكداً حرص الإمارات على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر والدول العربية الشقيقة لتجنب المزيد من التصعيد والعمل على إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن، مشيدًا كذلك بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد خلال الاتصال على أن مصر ترى في أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير المشترك يفرض تعزيز التعاون العربي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات أو اعتداءات.

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

عمرو الليثي

عمرو الليثي: اسم الله الوكيل يطمئن القلوب

زيادة الوزن

هل زيادة الوزن إهمال للنفس؟.. إمام مسجد السيدة زينب يوضح حكم الإسلام

الدكتور أحمد عصام فرحات

الرياضة في الإسلام.. آداب وقيم تحوّلها إلى عبادة

بالصور

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

المزيد