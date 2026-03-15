الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الرئيس أكد، خلال الاتصال، رفض مصر القاطع، وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر، معرباً عن دعم مصر الكامل، حكومةً وشعباً، لدولة قطر، ووقوفها في تضامن تام مع الأشقاء في دول الخليج في ظل التطورات الراهنة.

كما أكد استعداد مصر لتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة حفاظاً على أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تبذل اتصالات وتحركات دولية وإقليمية مكثفة لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن، مشيداً بالدور القطري الحريص على خفض التصعيد وصون الاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمير تميم أعرب عن خالص تقديره وشكره للرئيس على حرصه الدائم على التضامن مع دولة قطر وجميع دول الخليج، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وشدد على أن قطر تواصل جهودها بالتنسيق مع مصر والدول الشقيقة لتجنب المزيد من التصعيد والعمل على وقف الحرب في أسرع وقت.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد، وأن مصر تنظر إلى الأمن القومي الخليجي باعتباره امتداداً للأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتجاوزها، وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن التصدي لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية.