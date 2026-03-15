إبراهيم عادل يظهر أساسيا لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند

أعلن نادي نورشيلاند عن تشكيله الأساسي لمواجهة فريق ميتيلاند، المقررة عصر اليوم الأحد، والتي شهدت الظهور الأول للنجم المصري إبراهيم عادل كأساسي منذ انضمامه للفريق.

ويأتي هذا الاختيار في توقيت حاسم، مع انطلاق نورشيلاند في مرحلة "المنافسة على اللقب" ضمن الدوري الدنماركي، بعد أن ظل عادل على مقاعد البدلاء في الجولات الثلاث الماضية أمام كوبنهاجن وفيجلي وفيبورج.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لنورشيلاند، الذي يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع المركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي إلى خمس نقاط.

في المقابل، يدخل ميتيلاند اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويهدف إلى تضييق الفارق مع المتصدر أرهوس والاستمرار في سباق الصدارة.

يُذكر أن الدوري الدنماركي، المكون من 12 فريقًا، يقسم الأندية بعد نهاية المرحلة الأولى إلى مجموعتين؛ الأولى للمنافسة على اللقب والمقاعد القارية، والثانية لتفادي الهبوط.

وبذلك، تُعد مشاركة إبراهيم عادل الأساسية اليوم اختبارًا مهمًا لقدراته الفنية وفرصة لإثبات نفسه خلال مواجهة من العيار الثقيل، في مشوار نورشيلاند نحو تأمين مقعد أوروبي للموسم المقبل.