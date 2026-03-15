القاهرة الإخبارية: تل أبيب تنفي وجود جسر جوي أمريكي لمدها بالصواريخ والذخيرة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن تل أبيب نفت وجود جسر جوي أمريكي لمدها بالصواريخ والذخيرة، مشيرة إلى أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن إسرائيل تمتلك ما يكفيها من الصواريخ الاعتراضية التي تمكنها من استمرار الحرب حتى بداية إبريل المقبل.

أول تعقيب رسمي إسرائيلي

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن وزير الخارجية الإسرائيلي زار مناطق فش الشمال داخل الخط الأخضر وأدلى بتصريحات تعد أول تعقيب رسمي إسرائيلي وقال إن إسرائيل لا تعاني من أي نقص في الصواريخ الاعتراضية وأن مخزونها الدفاعي ما زال قويا.

وتابعت أن ما يأتي لإسرائيل ليس المره الأولى التي ترسل فيها مساعدات من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بداية بحرب قطاع غزة ثم حرب لبنان ثم حرب الـ12 يوما مع إيران عندما زرعت الولايات المتحدة منظومة ثاد الأمريكية في صحراء النقب، وكذلك هناك جسر جوي من هذه الإمدادات والمساعدات العسكرية وهو ما تؤكده وسائل الإعلام أن العلاقة بين الجانبين في أوجها.

