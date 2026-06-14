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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

وزيرة التضامن تكرم صناع الخير لجهودها في مبادرة «فرحة مصر»

صناع الخير
صناع الخير
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لجهودها البارزة في مبادرة «فرحة مصر» لدعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، والتي جاءت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وتسلم درع التكريم، الأستاذ هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الموسع الذى عقد صباح اليوم لاستعراض نتائج النسخة الأولى من مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد الأستاذ هاني عبد الفتاح، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية، حرصت على المشاركة في مبادرة «فرحة مصر»، إنطلاقاً من رؤيتها التي تقوم على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل والحماية الاجتماعية.

وأوضح، أن المؤسسة دعمت الشباب والفتيات في المرحلة الأولى من المبادرة بمبالغ مالية بما يُسهم في تيسير الزواج للشباب والفتيات، مؤكداً حرص المؤسسة على تعزيز الجهود الخاصة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ونوه الأستاذ هاني عبد الفتاح، إلى استعداد المؤسسة للمشاركة في النسخة الثانية من المبادرة، ضمن جهودها المختلفة التي تستهدف تعزيز التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تتسق تماماً مع جهود المؤسسة في مجالات التمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والتنمية المجتمعية.

وتُعد مبادرة فرحة مصر مُبادرة وطنية تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي وتهدف إلى تيسير زواج الشباب والفتيات المقبلين على الزواج المستحقين من الفئات الأولى بالرعاية، وقامت في نسختها الأولى على أربعة محاور: شراكة وطنية شاملة، وحوكمة رقمية وميدانية، واستدامة تضمن الاستمرار، وكرامة إنسانية.

وتتضمن المبادرة تزويد المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والاجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة وحل أي خلافات محتملة من خلال برنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج، وكذلك تقديم الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج لضمان استقرار الأسرة.

مايا مرسي وزيرة التضامن صناع الخير صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني

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