النواب الجدد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس النواب
قافلة «زاد العزة» الـ113 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من ميناء رفح
انتخابات المهندسين 2025.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
توك شو

منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم

أرشيفية
أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على مصر خلال الأيام القادمة.
 

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، مصر تشهد أجواء شتوية مستقرة، خاصة مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 20 درجة.
 

وأضافت أنه مع غياب أشعة الشمس، نشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، ليكون الطقس شديد البرودة، وتصل درجات الحرارة إلى 6 أو 7 درجات، متابعة: قد يكون هناك صقيع متكون على المزروعات، نتيجة انخفاض درجات الحرارة.
 

ولفتت إلى أن فرص تساقط الأمطار ضعيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ولكن سيكون هناك نشاط نسبي للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
 

ونوهت لوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر، محذرة من تعرض البلاد بداية من الغد إلى منخفض جوي في طبقا الجو العليا، سيعمل على تساقط الأمطار بشكل مؤثر.
 

واوضحت أن المنخفض الجوي سيعمل على زيادة نسبة الرياح وانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح خلال الأيام القادمة، وتساقط أمطار رعدية على بعض المحافظات.

الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة الأرصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

