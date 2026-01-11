منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على مصر خلال الأيام القادمة.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، مصر تشهد أجواء شتوية مستقرة، خاصة مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 20 درجة.



وأضافت أنه مع غياب أشعة الشمس، نشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، ليكون الطقس شديد البرودة، وتصل درجات الحرارة إلى 6 أو 7 درجات، متابعة: قد يكون هناك صقيع متكون على المزروعات، نتيجة انخفاض درجات الحرارة.



ولفتت إلى أن فرص تساقط الأمطار ضعيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ولكن سيكون هناك نشاط نسبي للرياح المثيرة للرمال والأتربة.



ونوهت لوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر، محذرة من تعرض البلاد بداية من الغد إلى منخفض جوي في طبقا الجو العليا، سيعمل على تساقط الأمطار بشكل مؤثر.



واوضحت أن المنخفض الجوي سيعمل على زيادة نسبة الرياح وانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح خلال الأيام القادمة، وتساقط أمطار رعدية على بعض المحافظات.