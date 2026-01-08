1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة

تُعد منحة العمالة غير المنتظمة من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل العمالة اليومية والموسمية، والعاملين في مجالات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة، فبحث أصحاب العمالة اليومية والمهن غير المنتظمة عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

ومن المقرر أن تصرف منحة وزارة العمل، خلال الساعات المقبلة قبل يوم عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير الجاري، والتي بلغت قيمتها 1500 جنيه، حيث يتم صرفها عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، مع إحضار رقم التسجيل الدال على الاستحقاق للمنحة، ويستمر صرف المنحة حتى نهاية شهر يناير الجاري.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2026

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة القوى العاملة من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنـــــا.

خطوات التقديم للحصول على منحة وزارة العمل

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الموقع الإلكتروني.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في منحة وزارة العمل

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

ـ ألا يكون لديه سجل تجاري أو وظيفة دائمة.

ـ أن تكون البطاقة الشخصية سارية وتحتوي على المهنة الحالية.

فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة عيد الميلاد

ـ عمال التراحيل مسجلون في وزارة العمل.

ـ الباعة الجائلون وموزعو الصحف.

ـ ماسحو الأحذية والحرفيون.

ـ ملاك العقارات ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى.

ـ عمالة المنازل.

ـ محفظو القرآن والقراء.

ـ خدام الكنائس والمرتلون.

ـ عمال الزراعة المؤقتون.

مواعيد صرف المنح السنوية للعمالة الغير منتظمة

تُصرف المنح الأخرى المخصصة للعمالة غير المنتظمة خلال العام كما يلي:

ـ منحة شهر رمضان: قبل بداية الشهر وحتى نهايته.

ـ منحة عيد الفطر: الأسبوع الأخير من رمضان.

ـ منحة عيد العمال: من أول مايو حتى نهاية الشهر.

ـ منحة عيد الأضحى: قبل عيد الأضحى مباشرة.

ـ منحة المولد النبوي الشريف: بداية ربيع الأول هجريًا.