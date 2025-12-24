عمل الفيوم تؤكد سرعة صرف إعانات لأسر ضحايا عمالة عير منتظمة في انقلاب سيارة

توجّه مدير مديرية العمل بمحافظة الفيوم بتقديم واجب العزاء لأسر 8 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، مؤكدًا تضامن الوزارة الكامل مع أسر الضحايا والمصابين..ونقل مدير المديرية عزاء معالي الوزير لأسر الضحايا ،وتقديم خالص المواساة ..

وكان معالي وزير العمل قد وجّه اليوم بسرعة صرف إعانات عاجلة بقيمة مليون و700 ألف جنيه لـ 13 عاملًا غير منتظم من ضحايا الحادث، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، مع التشديد على الانتهاء الفوري من الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع مديرية العمل بالفيوم لتسليم الإعانات في أقرب وقت.

وأكد معالي الوزير أن هذه الإعانات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة ضمن بند إعانات الحوادث، في إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة العمل، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في أوقات الحوادث والكوارث، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة.