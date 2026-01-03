حصاد العمل في إسبوع.. فرص عمل في الداخل والخارج .. ومنحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

شهدت وزارة العمل، برئاسة الوزير محمد جبران، أسبوعًا مكثفًا من التحركات والفعاليات التي عكست تنوع أدوار الوزارة في دعم العمال، وتطوير التدريب، وجذب الاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل منضبط ومستقر.وكذلك توفير فرص عمل في الداخل والخارج ، والاستجابة السريعة لمطالب بعض المواطنين ،واجراء المفاوضات الجماعية والفردية الناجحة التي عززت العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال ،كما شهد الاستمرار في حملات التفتيش على المنشآت لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025..كما استمرت مديريات العمل بكافة المحافظات في تنفيذ خطط الوزارة خاصة التدريب والتشغيل ونشر الوعي بقانون العمل الجديد ...ليأتي الحصاد الأسبوعي ليعكس توجه وزارة العمل نحو بناء بيئة عمل لائقة، وعمالة مدعومة، وتنمية حقيقية قائمة على التدريب والإنتاج والشراكة، في إطار الجمهورية الجديدة.

🔴 تطوير العمل النقابي ودعم التعليم الفني..

افتتح وزير العمل المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بحضور محافظ القاهرة ورئيس اتحاد عمال مصر، مؤكدًا دور التنظيمات النقابية كشريك أساسي في التنمية، كما شارك في تكريم الطلاب الأوائل بأكاديمية المطرية الصناعية الحديثة، دعمًا للتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

🔴 100 منحة تدريبية مجانية في صناعات الفلزات

بحث الوزير التعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات، ووجّه بتنفيذ منحة تدريبية مجانية لـ100 متدرب في مجالات صناعات الفلزات وتكنولوجيا اللحام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة للتشغيل محليًا وخارجيًا.

🔴 دعم الاستثمار الصناعي وتطبيق قانون العمل الجديد

التقى وزير العمل وفد غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، مؤكدًا تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتطبيق قانون العمل الجديد لتحقيق توازن عادل بين أطراف العملية الإنتاجية، مع تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

🔴 فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج

سلّم الوزير دفعة جديدة من عقود العمل للشباب المصري للعمل في الإمارات والأردن، مؤكدًا أن العمالة المصرية الماهرة تمثل قوة ناعمة وسفراء للوطن في الخارج، وأن الوزارة توفر فرص عمل آمنة ومشروعة بعيدًا عن السماسرة.

🔴 تسريع التحول الرقمي وإطلاق خدمات «مصر الرقمية»

بحث وزير العمل مع مساعد وزير الاتصالات تسريع إطلاق خدمات الوزارة على بوابة مصر الرقمية، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى الرقمية، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمات، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

🔴 دعم العمالة غير المنتظمة وصرف منحة عيد الميلاد

أعلن وزير العمل صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بقيمة 299.2 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 200 ألف عامل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن دعم العمالة غير المنتظمة أولوية، وأن المنح تُصرف في 6 مناسبات سنويًا.

🔴 دمج ذوي الهمم ونشر الوعي بقانون العمل الجديد

شهدت الجامعة المصرية الصينية تسليم وزير العمل 20 عقد عمل لذوي الهمم، وإطلاق ندوة توعوية لممثلي الموارد البشرية بشركات القطاع الخاص حول قانون العمل الجديد، بهدف ضمان التطبيق الأمثل لبنوده بما يخدم الاستثمار ويحمي القوى العاملة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية في مجال التدريب والتشغيل.