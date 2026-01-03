قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حصاد العمل في إسبوع.. فرص عمل في الداخل والخارج .. ومنحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

وزارة العمل
وزارة العمل

شهدت وزارة العمل، برئاسة الوزير محمد جبران، أسبوعًا مكثفًا من التحركات والفعاليات التي عكست تنوع أدوار الوزارة في دعم العمال، وتطوير التدريب، وجذب الاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل منضبط ومستقر.وكذلك توفير فرص عمل في الداخل والخارج ، والاستجابة السريعة لمطالب بعض المواطنين ،واجراء المفاوضات الجماعية والفردية الناجحة التي عززت العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال ،كما شهد الاستمرار في حملات التفتيش على المنشآت لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025..كما استمرت مديريات العمل بكافة المحافظات في تنفيذ خطط الوزارة خاصة التدريب والتشغيل ونشر الوعي بقانون العمل الجديد ...ليأتي الحصاد الأسبوعي ليعكس توجه وزارة العمل نحو بناء بيئة عمل لائقة، وعمالة مدعومة، وتنمية حقيقية قائمة على التدريب والإنتاج والشراكة، في إطار الجمهورية الجديدة.

🔴 تطوير العمل النقابي ودعم التعليم الفني..

افتتح وزير العمل المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بحضور محافظ القاهرة ورئيس اتحاد عمال مصر، مؤكدًا دور التنظيمات النقابية كشريك أساسي في التنمية، كما شارك في تكريم الطلاب الأوائل بأكاديمية المطرية الصناعية الحديثة، دعمًا للتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

🔴 100 منحة تدريبية مجانية في صناعات الفلزات

بحث الوزير التعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات، ووجّه بتنفيذ منحة تدريبية مجانية لـ100 متدرب في مجالات صناعات الفلزات وتكنولوجيا اللحام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة للتشغيل محليًا وخارجيًا.

🔴 دعم الاستثمار الصناعي وتطبيق قانون العمل الجديد

التقى وزير العمل وفد غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، مؤكدًا تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتطبيق قانون العمل الجديد لتحقيق توازن عادل بين أطراف العملية الإنتاجية، مع تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

🔴 فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج

سلّم الوزير دفعة جديدة من عقود العمل للشباب المصري للعمل في الإمارات والأردن، مؤكدًا أن العمالة المصرية الماهرة تمثل قوة ناعمة وسفراء للوطن في الخارج، وأن الوزارة توفر فرص عمل آمنة ومشروعة بعيدًا عن السماسرة.

🔴 تسريع التحول الرقمي وإطلاق خدمات «مصر الرقمية»

بحث وزير العمل مع مساعد وزير الاتصالات تسريع إطلاق خدمات الوزارة على بوابة مصر الرقمية، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى الرقمية، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمات، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

🔴 دعم العمالة غير المنتظمة وصرف منحة عيد الميلاد

أعلن وزير العمل صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بقيمة 299.2 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 200 ألف عامل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن دعم العمالة غير المنتظمة أولوية، وأن المنح تُصرف في 6 مناسبات سنويًا.

🔴 دمج ذوي الهمم ونشر الوعي بقانون العمل الجديد

شهدت الجامعة المصرية الصينية تسليم وزير العمل 20 عقد عمل لذوي الهمم، وإطلاق ندوة توعوية لممثلي الموارد البشرية بشركات القطاع الخاص حول قانون العمل الجديد، بهدف ضمان التطبيق الأمثل لبنوده بما يخدم الاستثمار ويحمي القوى العاملة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية في مجال التدريب والتشغيل.

وزارة العمل حصاد العمل العمالة غير المنتظمة فرص عمل بالخارج فرص عمل بالداخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

أمراض تزيد حدتها في فصل الشتاء

تحذير شتوي.. 10 أمراض قلبية تزداد حدتها في البرد

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد