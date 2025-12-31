وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل

أعلن محمد جبران، وزير العمل، صرف منحة عيد السنة الميلادية للعمالة غير المنتظمة لجميع المستحقين، متمنيًا أن تُسهم في التخفيف عنهم ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد جبران، في تصريحات خاصة لبرنامج "بحب الإذاعة" تقديم الإعلامية شافكي المنيري على "نغم إف إم" أن الوزارة لا تتأخر عن أداء دورها تجاه العمالة غير المنتظمة، معتبرًا ما تقدمه لهم "حقًا أصيلًا"، حتى إن كان بسيطًا.

وتحدث وزير العمل عن أبرز التحديات التي مر بها العام 2025، وعلى رأسها إصدار قانون العمل الجديد، واصفًا إياه بـ"الدستور المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل"، مشيرًا إلى أهمية صدوره بعد أن ظل مطروحًا للنقاش منذ عام 2017، بينما كان العمل لا يزال جارياً بقانون صدر عام 2003 ولم يعد مناسبًا للتطورات الحالية وظهور وظائف مستحدثة.

وفي سياق آخر، أعرب جبران عن سعادته بلقائه شباب مبادرة "سفراء العمل"، موضحًا أن المبادرة تستهدف الشباب العاملين أو المهتمين بالعمل العام، لتمكينهم والاستفادة من طاقاتهم. وكشف أن عدد المتقدمين بلغ نحو ألف شاب وفتاة، جرى اختيار خمسين منهم كدفعة أولى من مختلف المحافظات، واستضافتهم الوزارة لمدة ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن المشاركين تلقوا تدريبات في الذكاء الاصطناعي تساعدهم في إنتاج محتوى توعوي، إلى جانب دورات في قانون العمل والسلامة والصحة المهنية. وأضاف أن مفاهيم السلامة يجب أن تُغرس منذ الصغر، لأنها عنصر أساسي في حماية العامل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا ضرورة تعميم ثقافة بيئة العمل الآمنة على جميع القطاعات.

ولفت وزير العمل إلى أن مصر تضم نحو 21.6 مليون شاب يمثلون قوة بشرية هائلة تفخر بها الدولة، مشددًا على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات.

وتطرق “جبران” إلى العلاقات العمالية مع إيطاليا، مؤكدًا وجود اهتمام كبير بالعمالة المصرية هناك، بعدما قدمت الوزارة ملفًا متكاملًا حول سوق العمل المصري، إلى جانب توجيه دعوة لوزيرة العمل الإيطالية لزيارة القاهرة، والتي أبدت إعجابها بما تشهده الدولة من تطور. كما أكد بذل جهود كبيرة لحل مشكلات العمال المصريين في الخارج، مشددًا على ضرورة شعور العامل بأن وزارة العمل تقف إلى جانبه وأن حقوقه مصونة بقانون واضح.

وفيما يتعلق بملف الأجور، قال جبران إن تحديدها يتم من خلال المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أهمية هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكثرة تساؤلات المواطنين حوله.

واختتم وزير العمل تصريحاته متمنيًا أن يشهد العام الجديد استقرارًا وخيرًا في سوق العمل.