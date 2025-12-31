قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب
إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند
سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر
آخر يوم .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل

وزير العمل
وزير العمل
أ ش أ

أعلن محمد جبران، وزير العمل، صرف منحة عيد السنة الميلادية للعمالة غير المنتظمة لجميع المستحقين، متمنيًا أن تُسهم في التخفيف عنهم ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد جبران، في تصريحات خاصة لبرنامج "بحب الإذاعة" تقديم الإعلامية شافكي المنيري على "نغم إف إم" أن الوزارة لا تتأخر عن أداء دورها تجاه العمالة غير المنتظمة، معتبرًا ما تقدمه لهم "حقًا أصيلًا"، حتى إن كان بسيطًا.

وتحدث وزير العمل عن أبرز التحديات التي مر بها العام 2025، وعلى رأسها إصدار قانون العمل الجديد، واصفًا إياه بـ"الدستور المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل"، مشيرًا إلى أهمية صدوره بعد أن ظل مطروحًا للنقاش منذ عام 2017، بينما كان العمل لا يزال جارياً بقانون صدر عام 2003 ولم يعد مناسبًا للتطورات الحالية وظهور وظائف مستحدثة.

وفي سياق آخر، أعرب جبران عن سعادته بلقائه شباب مبادرة "سفراء العمل"، موضحًا أن المبادرة تستهدف الشباب العاملين أو المهتمين بالعمل العام، لتمكينهم والاستفادة من طاقاتهم. وكشف أن عدد المتقدمين بلغ نحو ألف شاب وفتاة، جرى اختيار خمسين منهم كدفعة أولى من مختلف المحافظات، واستضافتهم الوزارة لمدة ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن المشاركين تلقوا تدريبات في الذكاء الاصطناعي تساعدهم في إنتاج محتوى توعوي، إلى جانب دورات في قانون العمل والسلامة والصحة المهنية. وأضاف أن مفاهيم السلامة يجب أن تُغرس منذ الصغر، لأنها عنصر أساسي في حماية العامل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا ضرورة تعميم ثقافة بيئة العمل الآمنة على جميع القطاعات.

ولفت وزير العمل إلى أن مصر تضم نحو 21.6 مليون شاب يمثلون قوة بشرية هائلة تفخر بها الدولة، مشددًا على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات.

وتطرق “جبران” إلى العلاقات العمالية مع إيطاليا، مؤكدًا وجود اهتمام كبير بالعمالة المصرية هناك، بعدما قدمت الوزارة ملفًا متكاملًا حول سوق العمل المصري، إلى جانب توجيه دعوة لوزيرة العمل الإيطالية لزيارة القاهرة، والتي أبدت إعجابها بما تشهده الدولة من تطور. كما أكد بذل جهود كبيرة لحل مشكلات العمال المصريين في الخارج، مشددًا على ضرورة شعور العامل بأن وزارة العمل تقف إلى جانبه وأن حقوقه مصونة بقانون واضح.

وفيما يتعلق بملف الأجور، قال جبران إن تحديدها يتم من خلال المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أهمية هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكثرة تساؤلات المواطنين حوله.

واختتم وزير العمل تصريحاته متمنيًا أن يشهد العام الجديد استقرارًا وخيرًا في سوق العمل.

وزير العمل منحة عيد الميلاد العمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

مشغولات ذهبية

تعاود الارتفاع مجددًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

كأس امم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

ترشيحاتنا

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن عمرو أديب: مش الشخص الصح للجواز مع احترامى لشخصيته وكده كتير

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تظهر بقع الشمس وكيف تحمي بشرتك؟.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية لمرضى الحساسية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد