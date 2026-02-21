شربت الماء لحظة أذان الفجر دون قصد فهل يفسد الصيام؟.. اعرف رأي الشرع

تزداد بين الناس مع حلول شهر رمضان المعظم أسئلة كثيرة حول أحكام الصيام، ومن بين أكثر الأسئلة المحيرة والتي يدور حلوها جدل كبير هو ما حكم الصيام لمن شربت الماء لحظة أذان الفجر دون قصد؟ وقد بيّن أجاب عن السؤال مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام، وفي السطور التالية نتعرف على معرفة الرأي الشرعي لهذه المسألة الفقهية.

حكم من شرب الماء لحظة أذان الفجر دون قصد

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، في فتوى سابقة منشورة عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، إلى أن الخطأ بتناول المفطرات بعد دخول وقت الفجر يؤثر على صحة الصيام.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أنه إذا لم يمسك الصائم عن المفطرات مع دخول وقت الفجر فسد صومه، ومن أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوعه أو أكل قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها ثم تبيَّن له خطؤه فعليه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن توقيت أذان الفجر في مصر صحيح ويجب الأخذ به؛ لأنه ثابِت بإقرار الـمُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية.

موعد أذان الفجر في مصر

يستعد المصريون لصيام يوم جديد من خير أيام الدنيا شهر رمضان، لذا يبح الناس عن موعد أذان الفجر وساعات الصيام 3 رمضان 2026 حتى يتجنب كل شخص الإفطار بالخطأ في هذا اليوم.

ووفقًا لإمساكية رمضان فإن موعد أذان الفجر بتوقيت القهارة سيكون في تمام الساعة الفجر 5:03 صباحًا، بينما يؤذن الفجر في الإسكندرية في الساعة الفجر 5:09 صباحًا، أما في أسوان فإن أذان الفجر سيكون في الساعة 4:56 صباحًا، وفي مطروح 5:20، بينما يؤذن في 4:53 صباحا.

موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان 2026

أما في المنيا فيؤذن الفجر 5:05 صباحا، وفي بني سويف الفجر في تمام الساعة 5:05 صباحا، وفي أسيوط الفجر 5:03 صباحا، وفي الزقازيق الفجر 5:03 صباحا، وأخيرا طنطا الفجر 5:05 صباحا.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في مصر قرابة 13 ساعة وبضع دقائق، ويختلف باختلاف المحافظة وموقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس بين مكان وآخر.