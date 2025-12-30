قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
أصل الحكاية

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات
بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات
ولاء خنيزي

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نظامًا يضمن للسيدات غير العاملات، المنتميات لفئة العمالة غير المنتظمة، الحصول على معاش شهري منتظم عند بلوغ سن التقاعد، مقابل اشتراك بسيط لا يتجاوز 8 جنيهات يوميًا.

معاش مضمون للسيدات غير العاملات

يستهدف هذا النظام السيدات اللاتي لا يعملن بوظائف رسمية، ويزاولن أنشطة غير منتظمة مثل عاملات المنازل ومحفظات القرآن الكريم، حيث يوفر لهن مصدر دخل ثابت في مرحلة ما بعد العمل، ويشكل درعًا واقيًا من الفقر والحاجة.

الفئات العمرية وشروط الالتحاق

يسمح القانون بالاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية للسيدات بدءًا من سن 18 عامًا وحتى 45 عامًا، بشرط عدم الالتحاق بعمل ثابت، والانتماء لفئة العمالة غير المنتظمة.

ويشترط لاستحقاق المعاش بلوغ السن القانونية، مع استكمال مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 15 عامًا.

قيمة الاشتراك وآلية السداد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية نسبة الاشتراك للعمالة غير المنتظمة بنحو 9% من أجر الاشتراك التأميني، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 12% المتبقية، دعمًا لتشجيع السيدات على الانضمام للمنظومة.

وبذلك تبلغ قيمة الاشتراك الشهري نحو 243 جنيهًا، أي ما يعادل تقريبًا 8 جنيهات في اليوم، وهو مبلغ رمزي يضمن حماية تأمينية طويلة الأجل.

المستندات المطلوبة للاشتراك

يتطلب التقديم للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية تجهيز عدد من الأوراق، تشمل:

  • صورة شهادة الميلاد.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • استمارة طلب الاشتراك.
  • صحيفة البيانات الأساسية.
  • تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
  • بيان تدرج المهنة مستخرج من مصلحة الأحوال المدنية.

زيادات جديدة في المعاشات

وبموجب قانون التأمينات الاجتماعية، يتم تحديث الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني سنويًا. واعتبارًا من الأول من يناير، تقرر:

  • رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.
  • زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا بدلًا من 11 ألفًا و600 جنيه.
معاش معاش شهري العمالة غير المنتظمة الحماية الاجتماعية التأمينات الاجتماعية

