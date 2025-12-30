بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نظامًا يضمن للسيدات غير العاملات، المنتميات لفئة العمالة غير المنتظمة، الحصول على معاش شهري منتظم عند بلوغ سن التقاعد، مقابل اشتراك بسيط لا يتجاوز 8 جنيهات يوميًا.

معاش مضمون للسيدات غير العاملات

يستهدف هذا النظام السيدات اللاتي لا يعملن بوظائف رسمية، ويزاولن أنشطة غير منتظمة مثل عاملات المنازل ومحفظات القرآن الكريم، حيث يوفر لهن مصدر دخل ثابت في مرحلة ما بعد العمل، ويشكل درعًا واقيًا من الفقر والحاجة.

الفئات العمرية وشروط الالتحاق

يسمح القانون بالاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية للسيدات بدءًا من سن 18 عامًا وحتى 45 عامًا، بشرط عدم الالتحاق بعمل ثابت، والانتماء لفئة العمالة غير المنتظمة.

ويشترط لاستحقاق المعاش بلوغ السن القانونية، مع استكمال مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 15 عامًا.

قيمة الاشتراك وآلية السداد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية نسبة الاشتراك للعمالة غير المنتظمة بنحو 9% من أجر الاشتراك التأميني، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 12% المتبقية، دعمًا لتشجيع السيدات على الانضمام للمنظومة.

وبذلك تبلغ قيمة الاشتراك الشهري نحو 243 جنيهًا، أي ما يعادل تقريبًا 8 جنيهات في اليوم، وهو مبلغ رمزي يضمن حماية تأمينية طويلة الأجل.

المستندات المطلوبة للاشتراك

يتطلب التقديم للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية تجهيز عدد من الأوراق، تشمل:

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

استمارة طلب الاشتراك.

صحيفة البيانات الأساسية.

تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

بيان تدرج المهنة مستخرج من مصلحة الأحوال المدنية.

زيادات جديدة في المعاشات

وبموجب قانون التأمينات الاجتماعية، يتم تحديث الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني سنويًا. واعتبارًا من الأول من يناير، تقرر: