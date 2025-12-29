قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة (كلنا واحد) لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

6 نصائح فعالة لمواجهة برودة الشتاء أثناء المذاكرة

6 نصائح فعالة لمواجهة برودة الشتاء أثناء المذاكرة
6 نصائح فعالة لمواجهة برودة الشتاء أثناء المذاكرة
ولاء خنيزي

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية، من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، تتزامن فترات المذاكرة مع أجواء الشتاء الباردة وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما يدفع بعض الطلاب إلى الكسل وتأجيل المراجعة والبقاء في السرير لفترات طويلة طلبًا للدفء، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مستوى التحصيل والأداء في الامتحانات، ولتفادي أن يكون الطقس البارد عائقًا أمام المذاكرة، توجد مجموعة من الإرشادات التي تساعد على التغلب على البرودة ومواصلة المراجعات بنشاط وتركيز وفقًا لما نشره موقع Mindbloom.

اختيار مكان مناسب وجيد الإضاءة

تؤكد الدراسات أن المذاكرة في غرفة تتمتع بإضاءة طبيعية وبالقرب من نافذة تساهم في تحسين التركيز وزيادة اليقظة، ورغم أن فتح النافذة قد يجلب هواءً باردًا، فإن ضوء النهار وحرارة الشمس يساعدان على البقاء مستيقظًا خاصة خلال فترة ما بعد الظهر، وفي حال عدم توافر إضاءة طبيعية كافية، يجب الحرص على الجلوس في مكان مضاء بشكل جيد.

عدم الاستسلام للشعور بالبرد

يؤدي الاستسلام للبرد إلى الشعور بالنعاس والكسل، ما ينعكس سلبًا على المذاكرة، وللتغلب على ذلك يُنصح بارتداء ملابس مناسبة تحافظ على دفء الجسم، مع تجنب المذاكرة بملابس النوم، كما يُفضل الوقوف أو التحرك من حين لآخر أثناء الدراسة لما لذلك من دور في زيادة النشاط والتركيز والإنتاجية.

التخلص من المشتتات قبل بدء المذاكرة

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا سلبيًا في تشتيت الانتباه وتقليل التحصيل الدراسي، لذلك من المهم تفعيل الوضع الصامت في الهاتف المحمول وإيقاف الإشعارات، مع تجنب المذاكرة بالقرب من مصادر الضوضاء أو التجمعات العائلية التي قد تؤثر على التركيز.

تحويل المذاكرة إلى نشاط تفاعلي

للتغلب على الشعور بالنعاس خلال أيام الشتاء الباردة، يمكن تحويل المذاكرة إلى جلسة تفاعلية من خلال النقاش أو المراجعة الجماعية مع أحد الوالدين أو المعلمين أو الأصدقاء، حيث تساعد هذه الطريقة على رفع مستوى التحفيز وتعزيز الفهم وتثبيت المعلومات.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يعد شرب كميات كافية من المياه وتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسب متوازنة من البروتين والكربوهيدرات والخضراوات والدهون الصحية من العوامل الأساسية للحفاظ على النشاط والتركيز، كما يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة والدسمة التي تسبب الخمول والشعور بالنعاس.

تحديد أوقات الذروة للتركيز الذهني

يعتمد الجسم على الساعة البيولوجية التي تنظم فترات النشاط والراحة، لذا فإن معرفة الأوقات التي يكون فيها التركيز في أعلى مستوياته يساعد على مواجهة برودة الطقس والبدء في المذاكرة بفاعلية، كما يُفضل تقسيم المذاكرة إلى جلسات مدتها 45 دقيقة تتخللها فترات راحة من 10 إلى 15 دقيقة مع ممارسة نشاط بسيط يساعد العقل على الاسترخاء.

المذاكرة الشتاء برودة الشتاء نصائح للمذاكرة نصائح للمذاكرة في الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

صابر عيد

نجم غزل المحلة | شوبير ينعى صابر عيد

الاهلي

شوبير يكشف عن أخر تطورات مفاوضات تجديد الأهلي مع ديانج وحسين الشحات

محمد صلاح

أرقام وإنجازات محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد