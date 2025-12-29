6 نصائح فعالة لمواجهة برودة الشتاء أثناء المذاكرة

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية، من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، تتزامن فترات المذاكرة مع أجواء الشتاء الباردة وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما يدفع بعض الطلاب إلى الكسل وتأجيل المراجعة والبقاء في السرير لفترات طويلة طلبًا للدفء، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مستوى التحصيل والأداء في الامتحانات، ولتفادي أن يكون الطقس البارد عائقًا أمام المذاكرة، توجد مجموعة من الإرشادات التي تساعد على التغلب على البرودة ومواصلة المراجعات بنشاط وتركيز وفقًا لما نشره موقع Mindbloom.

اختيار مكان مناسب وجيد الإضاءة

تؤكد الدراسات أن المذاكرة في غرفة تتمتع بإضاءة طبيعية وبالقرب من نافذة تساهم في تحسين التركيز وزيادة اليقظة، ورغم أن فتح النافذة قد يجلب هواءً باردًا، فإن ضوء النهار وحرارة الشمس يساعدان على البقاء مستيقظًا خاصة خلال فترة ما بعد الظهر، وفي حال عدم توافر إضاءة طبيعية كافية، يجب الحرص على الجلوس في مكان مضاء بشكل جيد.

عدم الاستسلام للشعور بالبرد

يؤدي الاستسلام للبرد إلى الشعور بالنعاس والكسل، ما ينعكس سلبًا على المذاكرة، وللتغلب على ذلك يُنصح بارتداء ملابس مناسبة تحافظ على دفء الجسم، مع تجنب المذاكرة بملابس النوم، كما يُفضل الوقوف أو التحرك من حين لآخر أثناء الدراسة لما لذلك من دور في زيادة النشاط والتركيز والإنتاجية.

التخلص من المشتتات قبل بدء المذاكرة

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا سلبيًا في تشتيت الانتباه وتقليل التحصيل الدراسي، لذلك من المهم تفعيل الوضع الصامت في الهاتف المحمول وإيقاف الإشعارات، مع تجنب المذاكرة بالقرب من مصادر الضوضاء أو التجمعات العائلية التي قد تؤثر على التركيز.

تحويل المذاكرة إلى نشاط تفاعلي

للتغلب على الشعور بالنعاس خلال أيام الشتاء الباردة، يمكن تحويل المذاكرة إلى جلسة تفاعلية من خلال النقاش أو المراجعة الجماعية مع أحد الوالدين أو المعلمين أو الأصدقاء، حيث تساعد هذه الطريقة على رفع مستوى التحفيز وتعزيز الفهم وتثبيت المعلومات.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يعد شرب كميات كافية من المياه وتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسب متوازنة من البروتين والكربوهيدرات والخضراوات والدهون الصحية من العوامل الأساسية للحفاظ على النشاط والتركيز، كما يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة والدسمة التي تسبب الخمول والشعور بالنعاس.

تحديد أوقات الذروة للتركيز الذهني

يعتمد الجسم على الساعة البيولوجية التي تنظم فترات النشاط والراحة، لذا فإن معرفة الأوقات التي يكون فيها التركيز في أعلى مستوياته يساعد على مواجهة برودة الطقس والبدء في المذاكرة بفاعلية، كما يُفضل تقسيم المذاكرة إلى جلسات مدتها 45 دقيقة تتخللها فترات راحة من 10 إلى 15 دقيقة مع ممارسة نشاط بسيط يساعد العقل على الاسترخاء.