هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
نصائح لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات .. تكثر مشكلات السيارات خلال فصل الشتاء؛ إذ تتسرب الرطوبة إلى داخل مقصورة السيارة، ما يزيد من خطر تكثف بخار الماء على الزجاج من الداخل، كما يعد تكون الصقيع وانتشار رائحة العفن من الظواهر المعتادة خلال الأيام الباردة؛ نظرا لأن رطوبة مقصورة السيارة تساهم في تكون العفن وظهور مواضع الصدأ.

ولإزالة الرطوبة من مقصورة السيارة بسرعة نصح نادي السيارات ADAC الألماني بتهوية السيارة لفترة وجيزة بشرط أن يكون الهواء الخارجي أكثر جفافًا من الهواء بداخل السيارة، وذلك من خلال فتح جميع أبواب السيارة، غير أن هذه الطريقة لا تُجدي نفعا إلا إذا كان الهواء الخارجي أكثر جفافًا، كما أنها غير فعالة في حالة المطر والضباب.

نصائح هامة للتخلص من رطوبة السيارات

تشغيل التدفئة ومكيف الهواء معا

ومن ضمن الطرق الجيدة لإزالة الرطوبة من مقصورة السيارة تشغيل التدفئة ومكيف الهواء معا؛ حيث يعمل كمبريسور مكيف الهواء على سحب الرطوبة من الهواء وطردها خارج السيارة، وأكد نادي السيارات الألماني أن درجة الحرارة المضبوطة بمكيف الهواء ليس لها أي دور في هذه العملية، ولكن يعيب هذه الطريقة أن كمبريسور مكيف الهواء يعمل فقط عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 6 درجات مئوية على الأقل، ومع درجات الحرارة الأقل يتوقف النظام عن العمل تلقائيا لمنع تجمّد المبخر.

وإذا كانت السيارة مزودة بوظيفة التحكم الأوتوماتيكي في مكيف الهواء، فعندئذ يجب اختيار وضع إزالة الصقيع، وفي هذا الوضع يتم تلقائيا تفعيل أقصى تدفق هواء وتشغيل مكيف الهواء وتوجيه الهواء الدافئ إلى الزجاج الأمامي.

نصائح هامة للتخلص من رطوبة السيارات

مواجهة الرطوبة

وفي ظل الطقس الرطب غالبا ما تتسرب الرطوبة بداخل مقصورة السيارة إلى الملابس والأحذية، كما أن فرش المقاعد، وخاصة حصير الأقدام المصنوع من القماش، يمتص هذه الرطوبة، وعادة ما تجف هذه الأجزاء ببطء خلال فصل الشتاء، وإذا تم تشغيل وظيفة التدفئة فإن هذه الرطوبة تتبخر وتتكثف على زجاج النوافذ، بحسب دي بي إيه.

- للتغلب على هذه المشكلة يمكن الاعتماد على حصير الأقدام المطاطي، الذي لا يمتص الرطوبة، فضلا عن أنه يمكن إزالة البلل من هذا النوع من حصير الأقدام بسهولة عن طريق هزه أو مسحه.

- وبشكل عام يجب إخراج حصير الأقدام المبلل أو الأغراض الرطبة من مقصورة السيارة في أسرع وقت وتجفيفها.

- يجب إزالة الثلوج تماما من الملابس والأحذية قبل ركوب السيارة.

- يمكن وضع القبعات أو السترات المبللة في صندوق الأمتعة بالسيارة، وهو ما ينطبق أيضا على الأحذية الموحلة، ويمكن لقائد السيارة الاحتفاظ بزوج من الأحذية النظيفة في السيارة لاستعمالها أثناء القيادة.

ارتفاع - الرطوبة

مواضع التسريبات

علاوة على أنه يجب البحث عن مواضع التسريبات، وعادة ما تحمي عناصر الإحكام السيارة من تسرب الرطوبة الخارجية إلى داخلها، ومع ذلك قد تفقد عناصر الإحكام وظيفتها مع مرور الوقت، ولذلك يجب فحص عناصر الإحكام بالأبواب والنوافذ وباب المؤخرة بصورة منتظمة.

وفي حالة تشقق عناصر الإحكام فإنها قد تؤدي إلى تجمع الماء في مواد العزل، وهو ما يساعد على ظهور العفن، وينصح الخبراء الألمان أيضا بضرورة العناية بعناصر الإحكام بصورة منتظمة بواسطة قلم العناية الخاص لمنع التسريب، وفي حالة ظهور مواضع تسريب، عندئذ يلزم التوجه إلى إحدى الورش الفنية المتخصّصة.

وتتراكم كميات كبيرة من الأوراق والاتساخات في النطاق بين غطاء المحرك والزجاج الأمامي، ولذلك يجب إزالتها بصورة منتظمة، وإلا فقد يحدث انسداد بفتحة تصريف مياه الأمطار الخاصة بالتدفئة، علاوة على أنه يجب إزالة الأوراق من الأبواب وباب المؤخرة؛ لأنها قد تسد فتحات تصريف الماء أيضا.

