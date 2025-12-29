قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

ولاء خنيزي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين 29 ديسمبر طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا، ثم يعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

تشير التوقعات إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط

من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، وتشمل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

فرص سقوط الأمطار على عدة مناطق

تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ومناطق من جنوب سيناء، مع فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشرقية، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى

تسجل القاهرة درجة حرارة صغرى 12 وعظمى 20، بينما تسجل العاصمة الإدارية 8 درجات صغرى و19 عظمى، وتسجل مدينة 6 أكتوبر 8 درجات صغرى و19 عظمى، وبنها 12 درجة صغرى و20 عظمى.

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

تسجل دمنهور 10 درجات صغرى و19 عظمى، ووادي النطرون 10 صغرى و20 عظمى، وكفر الشيخ 11 صغرى و19 عظمى، والمنصورة 10 صغرى و19 عظمى، والزقازيق 10 صغرى و20 عظمى، وشبين الكوم 10 صغرى و19 عظمى، وطنطا 10 صغرى و19 عظمى.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية

تسجل دمياط 13 درجة صغرى و20 عظمى، وبورسعيد 14 صغرى و20 عظمى، والإسكندرية 11 صغرى و19 عظمى، والعلمين 10 صغرى و19 عظمى، ومطروح 8 صغرى و19 عظمى، والسلوم 8 صغرى و19 عظمى، وسيوة 5 صغرى و20 عظمى.

درجات الحرارة في مدن القناة وشمال سيناء

تسجل الإسماعيلية 9 درجات صغرى و21 عظمى، والسويس 10 صغرى و20 عظمى، والعريش 9 صغرى و19 عظمى، ورفح 8 صغرى و18 عظمى.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

تسجل رأس سدر 11 درجة صغرى و21 عظمى، ونخل 5 صغرى و17 عظمى، وسانت كاترين 3 صغرى و11 عظمى، والطور 11 صغرى و21 عظمى، وطابا 8 صغرى و17 عظمى، وشرم الشيخ 15 صغرى و24 عظمى.

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

تسجل الغردقة 14 درجة صغرى و23 عظمى، ومرسى علم 14 صغرى و25 عظمى، وشلاتين 19 صغرى و25 عظمى، وحلايب 18 صغرى و23 عظمى، وأبو رماد 18 صغرى و25 عظمى، ورأس حدربة 19 صغرى و24 عظمى.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

تسجل الفيوم 8 درجات صغرى و20 عظمى، وبني سويف 7 صغرى و20 عظمى، والمنيا 6 صغرى و21 عظمى.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

تسجل أسيوط 7 درجات صغرى و20 عظمى، وسوهاج 9 صغرى و21 عظمى، وقنا 10 صغرى و22 عظمى، والأقصر 10 صغرى و23 عظمى، وأسوان 11 صغرى و24 عظمى، والوادي الجديد 7 صغرى و23 عظمى، وأبو سمبل 11 صغرى و24 عظمى.

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

صورة أرشيفية

إلس إنفاريناتس.. مهرجان إسباني تقليدي ومعركة المحتفلين بالدقيق والبيض

المساعدات

تحرك شاحنات المساعدات للقافلة 104 من مصر لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

الدكتور فخري الفقي أستاذ العلوم السياسية

أستاذ علوم سياسية: تخفيض أسعار الفائدة يساعد في تقليل التكاليف المالية

بالصور

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي

الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

