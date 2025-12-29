شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين 29 ديسمبر طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا، ثم يعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

تشير التوقعات إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط

من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، وتشمل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

فرص سقوط الأمطار على عدة مناطق

تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ومناطق من جنوب سيناء، مع فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشرقية، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى

تسجل القاهرة درجة حرارة صغرى 12 وعظمى 20، بينما تسجل العاصمة الإدارية 8 درجات صغرى و19 عظمى، وتسجل مدينة 6 أكتوبر 8 درجات صغرى و19 عظمى، وبنها 12 درجة صغرى و20 عظمى.

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

تسجل دمنهور 10 درجات صغرى و19 عظمى، ووادي النطرون 10 صغرى و20 عظمى، وكفر الشيخ 11 صغرى و19 عظمى، والمنصورة 10 صغرى و19 عظمى، والزقازيق 10 صغرى و20 عظمى، وشبين الكوم 10 صغرى و19 عظمى، وطنطا 10 صغرى و19 عظمى.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية

تسجل دمياط 13 درجة صغرى و20 عظمى، وبورسعيد 14 صغرى و20 عظمى، والإسكندرية 11 صغرى و19 عظمى، والعلمين 10 صغرى و19 عظمى، ومطروح 8 صغرى و19 عظمى، والسلوم 8 صغرى و19 عظمى، وسيوة 5 صغرى و20 عظمى.

درجات الحرارة في مدن القناة وشمال سيناء

تسجل الإسماعيلية 9 درجات صغرى و21 عظمى، والسويس 10 صغرى و20 عظمى، والعريش 9 صغرى و19 عظمى، ورفح 8 صغرى و18 عظمى.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

تسجل رأس سدر 11 درجة صغرى و21 عظمى، ونخل 5 صغرى و17 عظمى، وسانت كاترين 3 صغرى و11 عظمى، والطور 11 صغرى و21 عظمى، وطابا 8 صغرى و17 عظمى، وشرم الشيخ 15 صغرى و24 عظمى.

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

تسجل الغردقة 14 درجة صغرى و23 عظمى، ومرسى علم 14 صغرى و25 عظمى، وشلاتين 19 صغرى و25 عظمى، وحلايب 18 صغرى و23 عظمى، وأبو رماد 18 صغرى و25 عظمى، ورأس حدربة 19 صغرى و24 عظمى.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

تسجل الفيوم 8 درجات صغرى و20 عظمى، وبني سويف 7 صغرى و20 عظمى، والمنيا 6 صغرى و21 عظمى.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

تسجل أسيوط 7 درجات صغرى و20 عظمى، وسوهاج 9 صغرى و21 عظمى، وقنا 10 صغرى و22 عظمى، والأقصر 10 صغرى و23 عظمى، وأسوان 11 صغرى و24 عظمى، والوادي الجديد 7 صغرى و23 عظمى، وأبو سمبل 11 صغرى و24 عظمى.