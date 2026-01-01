قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

عبد العزيز جمال

في خطوة جديدة تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بدأ رسميًا صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، بعد اعتمادها من وزير العمل محمد جبران، لتصل إلى مئات الآلاف من المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، وتستمر حتى نهاية الشهر.

منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

صرف منحة عيد الميلاد المجيد يأتي في إطار اتفاق غير معلن بين الدولة والفئات الأولى بالرعاية، يقوم على الدعم المنتظم وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة عن العمالة غير المنتظمة التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع وتعتمد بشكل أساسي على الدخل اليومي. ووفقًا لبيانات وزارة العمل، فإن الصرف بدأ أمس الأربعاء بشكل رسمي، ليشمل العمالة المسجلة في قواعد بيانات الوزارة.

صرف 1000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. كيفية التسجيل في منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

أرقام رسمية تكشف حجم الدعم

وأكد وزير العمل محمد جبران أن إجمالي قيمة منحة عيد الميلاد المجيد بلغ نحو 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة على مستوى 27 محافظة، وهو ما يعكس اتساع نطاق المستفيدين وحجم الدعم المخصص لهذه الفئة.

آلية صرف منحة عيد الميلاد المجيد

وأوضح الوزير أن صرف منحة عيد الميلاد المجيد يتم من خلال الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي معوقات.

 وأشار إلى أن قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة تخضع للتحديث والمراجعة المستمرة، لضمان الدقة والشفافية في عملية الصرف.

العمالة غير المنتظمة في قلب السياسات الاجتماعية

وأكد محمد جبران أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار هذه الفئة شريكًا أساسيًا في عملية الإنتاج والتنمية. 

وأضاف أن منحة عيد الميلاد المجيد تمثل أحد أوجه الدعم المباشر الذي تستهدف به الدولة تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (ألف جنيه بالرقم القومي) - صورة أرشيفية

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وكشف وزير العمل أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف ست مرات سنويًا، في مناسبات محددة تشمل: عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، والمولد النبوي الشريف، في إطار خطة دعم متكاملة تمتد على مدار العام.

زيادة تاريخية في قيمة المنحة

وأشار الوزير إلى أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت تبلغ 500 جنيه، قبل أن يتم رفعها إلى 1500 جنيه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال.

تطوير مستمر وضمان للاستدامة

وشدد وزير العمل على أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من منحة عيد الميلاد المجيد وباقي المنح الدورية، من خلال تطوير آليات الصرف وتحديث قواعد البيانات، بما يضمن استدامة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا الملف يخضع لمتابعة مباشرة من القيادة السياسية.

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

