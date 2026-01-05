الغرف السياحية: لدينا مركز عالمي لتدريب العمالة وتأهيلها

قال حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إننا قادرين على تصدير العمالة للخارج، منوها أن لدينا مركز عالمي لتدريب العمالة وتأهيلها على أعلى مستوى واختبارات قوية جدا.

وأضاف حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، خلال لقائه على قناة "المحور"، أن أي سائق يخرج للعمل للخارج لابد من اجتياز دورة تدريبية تابعة لوزارة العمل، حتى يخرج السائق للخارج نفتخر به.

وذكر أننا لسنا ضد تصدير العمالة بشرط عدم الإضرار بالبلد، منوها أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء فصل لتعليم الطلاب القطاع السياحي، وذلك بعد المرحلة الإعدادية.

وأوضح أن المشكلة هنا تكمن في خروج الطالب لسوق العمل الخارجي بعد الانتهاء من هذه المرحلة التدريبية بعد الإنفاق عليه، ونطالب بأن يكون لنا الأولوية في توظيف العمالة في القطاع السياحي.

