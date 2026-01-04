اتحاد الغرف السياحية: دعم القيادة السياسية وراء الطفرة التاريخية للسياحة في 2025

تقدم الاتحاد المصري للغرف السياحية بخالص التهنئة والشكر والتقدير إلى القيادة السياسية الرشيدة، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولا للطفرة الجديدة التي حققتها السياحة المصرية خلال العام المنقضي ٢٠٢٥ ، وثانيا على دعم فخامة الرئيس المتواصل لقطاع السياحة، والذي أسهم بشكل مباشر في تحقيق تلك القفزة التاريخية.

الاتحاد المصري للغرف السياحية



وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن رؤية القيادة السياسية صنعت الثقة العالمية في المقصد المصري مما أسهم في تحقيق هذا النجاح ، مؤكداً ان هذه الأرقام تعود في جزء كبير منها الي الاستقرار الذي تنعم به مصر وكذلك الامن والأمان الذي يعمّان كافة ارجاء المحروسة خاصة المدن السياحية .

وأضاف أنه بفضل الدعم الحكومي للقطاع، حققت السياحة المصرية خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا وغير مسبوق، حيث استقبلت مصر كما أعلنت وزارة السياحة والآثار نحو 19 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، متجاوزة بذلك متوسط النمو العالمي الذي قدرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة بنحو 5% فقط.

وأضاف الشاعر: «التنسيق المستمر بين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، والوزارات المعنية، بجانب تطوير البنية التحتية والمطارات والطرق، إلى جانب السياسات الداعمة ، أسهمت في خلق مناخ جاذب، مكّن القطاع الخاص من التوسع وتحقيق هذه الأرقام غير المسبوقة».





كما توجه حسام الشاعر باسم قطاع السياحة بالشكر الجزيل إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي يولي اهتماما ملحوظا وملموسا لصناعة السياحة ايماناً بأهميتها للاقتصاد القومي باعتبارها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية وضمن القطاعات كثيفة العمالة.

كما توجه رئيس اتحاد الغرف السياحية بالشكر والتقدير إلى السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على تعاونه الكبير مع القطاع الخاص واهتمامه بسرعة حل أية معوقات تواجه صناعة السياحة ، مع وجود تنسيق على أعلى مستوى بين الاتحاد والغرف وكافة قطاعات وهيئات الوزارة وجميع مسؤوليها والعاملين بها

كما وجّه رئيس الاتحاد التهنئة والشكر إلى القطاع السياحي الخاص وجميع العاملين بكافة المشروعات السياحية، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتاج شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وإيمان مشترك بأهمية السياحة كقاطرة للتنمية.

استمرار التميز

وأضاف حسام الشاعر ان الاتحاد والغرف سوف يحرصون على دعم كافة الجهود ومفردات الاداء الايجابي والمتميز من الجميع لخدمة صناعة السياحة واستمرار النمو مع التوسع في آليات تواصل الاتحاد والغرف مع القطاع الخاص بكافة مكوناته لطرح الأفكار والرؤي لتحقيق مزيد من النمو خلال العام الجديد

كما شدد رئيس اتحاد الغرف السياحية في تصريحاته على أن الاتحاد سيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة السياحة والآثار وكافة أجهزة الدولة، للبناء على هذه النجاحات، وتحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس على الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.

وشدد حسام الشاعر علي أن تحقيق هدف الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح يتطلب تضافر جهود كل الوزارات وهيئات الدولة لمساندة جهود القطاع الخاص

اداء متميز ودلالات قوية

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن عام 2025 الذي شهد نموًا قياسيًا في رحلات الطيران العارض بنسبة 32%. مما يعكس ثقة شركات الطيران ومنظمي الرحلات في السياحة المصرية

وكذلك طفرة غير مسبوقة بمدينة العلمين الجديدة، التي سجلت نموًا بنسبة 450% في حركة الطيران العارض، لتتحول إلى أحد أبرز المقاصد السياحية الجديدة على المستوى الدولي، مما يؤكد نجاح خطط الدولة في تنمية الساحل الشمالي سياحيا

وتصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة المطارات الأكثر استقبالًا للسائحين، بما يعكس تنوع المقاصد السياحية المصرية ونجاح الدولة في تطويرها وربطها بمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح الشاعر أن تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد المصرية يمثل مؤشرًا واضحًا على اتساع شبكة الطيران الدولية، وزيادة ثقة منظمي الرحلات في المقصد السياحي المصري بجانب شغف السائحين من مختلف دول العالم بزيارة مصر والاستمتاع بتنوعها السياحي والثقافي الفريد.