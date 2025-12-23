قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الغرف السياحية: اجتماع الشركات المصرية مع مسؤولي وزارتي السياحة والحج أسفر عن تحركات مهمة

وزير السياحة والآثار ووزير الحج والعمرة السعودي
وزير السياحة والآثار ووزير الحج والعمرة السعودي
محمد الاسكندرانى

وجه ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية الشكر الى كل من شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على رعايتهم وحضورهم الاجتماع المهم بين مسؤولي الوزارتين وعدد من شركات السياحة المصرية العاملة في مجال الحج والعمرة.

الاتحاد المصري للغرف السياحية 

وأشاد تركي بحرص وزير السياحة والآثار شريف فتحي على دعوة وزير الحج السعودي وعدد من مسؤولي الوزارة لمصر مما يعكس حرص الوزير على دعم وتعزيز العمل بملف الحج والعمرة الذي يهم قطاع كبير من المواطنين، بجانب فكر الوزير وحرصه على عقد اللقاءات المباشرة بين الجانبين والتي تعد أفضل وأسهل الطرق للحوار وحل المشاكل ووضع تصورات للعمل المشترك.

كما أشاد باستجابة الوزير السعودي السريعة للدعوة كما أشاد بسعة صدره خلال الاجتماع وسرعة استجابته لكل الأفكار التي تخدم المعتمرين والحجاج ويسهل زيارتهم للأراضي المقدسة

كما أشاد تركي بقرار الوزيرين بإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين مسؤولي الوزارتين لسرعة التواصل والتدخل لحل أية مشاكل خلال الموسم.

واكد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إن الاجتماع شهد حوارا مثمرا ومهما تناول العديد من جوانب العمل بملف الحج والعمرة منها: الاستعداد لعمرة رمضان ، والمساحات بالمشاعر المقدسة ، كما شدد علي اهمية ما تم تناوله خلال المناقشات من إمكانية تنظيم برامج مشتركة ما بين الشركات المصرية والسعودية لتنفيذ ما يعرف ب " العمرة بلس " لزيارة مصر على جانب رحلات الحج والعمرة خاصة للدول البعيد.

وزير السياحة والآثار الاتحاد المصري للغرف السياحية الحج والعمرة الحج حج

