وزير السياحة والآثار يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لدى وصوله إلى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية مصر العربية بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقد شريف فتحي، لقاءً موسعاً مع معالي وزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من وكلاء الوزارة ولفيفًا من القيادات والمسئولين بوزارة الحج والعمرة السعودية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

موسم العمرة الجاري

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك للعمل على إنجاح موسم العمرة الجاري بصورة أكبر، وكذلك استمرار الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي المقبل والتي تتم على قدم وساق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بتنظيم موسم الحج السياحي المقبل، وبما يسهم توفير أقصى درجات الراحة لحجاج السياحة المصريين، حيث أنه من المقرر أن يتولى فريق العمل المشترك التنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص، وعلى رأسها شركات السياحة المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقد شارك في حضور اللقاء من وزارة السياحة والآثار كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وايهاب سالم مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة،والمهندس مصطفى علي الدين إمام مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وسامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفي سياق متصل، قام معالي وزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق، بجولة بكل من منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه، أبدى وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة وإعجابه الشديد بما شهده خلال زيارته للمتحف، مقدماً التهنئة لـ الوزير على الافتتاح الرسمي المُشرف للمتحف؛ ومشيدًا بأسلوب العرض المتحفي المتطور، وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة.