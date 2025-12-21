قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء خطبة الجمعة.. عالم بالأزهر: فاعله ارتكب أمرين مكروهين
طالب أنقذ القطر.. تدخل بطولي للطفل مَهد يمنع حادثا وينقذ مئات الأرواح
بثنائية عالمية.. المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025
بالصور.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي غداً
ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز
لقاء سويدان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن الجمهور
مقصية عالمية.. أيوب الكعبي يسجل الهدف الثاني للمغرب في مرمى جزر القمر بافتتاح كأس الأمم الإفريقية
هاني أبو ريدة يجتمع بالمنتخب قبل مواجهة زيمبابوي غداً
قبل نهاية الأسبوع .. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي
محمد الاسكندرانى

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لدى وصوله إلى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية مصر العربية بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقد شريف فتحي، لقاءً موسعاً مع معالي وزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من وكلاء الوزارة ولفيفًا من القيادات والمسئولين بوزارة الحج والعمرة السعودية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

موسم العمرة الجاري 

 

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك للعمل على إنجاح موسم العمرة الجاري بصورة أكبر، وكذلك استمرار الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي المقبل والتي تتم على قدم وساق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بتنظيم موسم الحج السياحي المقبل، وبما يسهم توفير أقصى درجات الراحة لحجاج السياحة المصريين، حيث أنه من المقرر أن يتولى فريق العمل المشترك التنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص، وعلى رأسها شركات السياحة المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقد شارك في حضور اللقاء من وزارة السياحة والآثار كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وايهاب سالم مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة،والمهندس مصطفى علي الدين إمام مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وسامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفي سياق متصل، قام معالي وزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق، بجولة بكل من منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه، أبدى وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة وإعجابه الشديد بما شهده خلال زيارته للمتحف، مقدماً التهنئة لـ الوزير على الافتتاح الرسمي المُشرف للمتحف؛ ومشيدًا بأسلوب العرض المتحفي المتطور، وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة.

وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة الحج والعمرة

