وزير السياحة والآثار يشهدان احتفالية ذكرى تأسيس المتحف العربي للفن الحديث بقطر

بدعوة من الشيخة الدكتورة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، شارك وزير السياحة والآثار في الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المتحف العربي للفن الحديث «متحف»، كما شارك في الاحتفال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة المصري، وذلك بحضور السفير وليد فهمي الفقي، سفير مصر لدى قطر، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات، والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف.

المتحف العربي للفن الحديث «متحف»

وعقب الاحتفال، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مشتركًا مع وزير الثقافة المصري وسمو الشيخة الدكتورة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والأثري بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والأثرية في إطار «عام الثقافة المصري–القطري 2027».

وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر وقطر، فيما أشارت سمو الشيخة المياسة إلى الزيارة التي قام بها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية إلى دولة قطر في شهر أبريل الماضي، وما تمثله من دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير السيد شريف فتحي ما تم تنظيمة من المعارض الأثرية الخارجية في عدد من دول العالم، من بينها هونغ كونغ، ولندن، واليابان، وروما، مشيرًا إلى النجاح الكبير والإقبال الجماهيري الواسع الذي حققه معرض الآثار المصرية الأخير في شنغهاي.

كما ناقش الجانبان إمكانية إقامة معرض للآثار المصرية القديمة بدولة قطر تزامنًا مع «عام الثقافة المصري–القطري»، حيث تم الاتفاق على التنسيق المشترك بين وزارة السياحة والآثار وهيئة متاحف قطر لاختيار موضوع المعرض وإطاره الفني والعلمي.

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير السياحة والآثار دعوة رسمية إلى سمو الشيخة الدكتورة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني لزيارة جمهورية مصر العربية، وقد رحبت سموها بالدعوة، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.