قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر غرف الدارك ويب,, خطر يهدد دخول الأطفال والمراهقين على الإنترنت
شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين مصر وروسيا.. أبرز ملفات زيارة لافروف للقاهرة
مصرع عامل سقط من سقالة داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر
سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يشهدان احتفالية ذكرى تأسيس المتحف العربي للفن الحديث بقطر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

بدعوة من الشيخة الدكتورة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، شارك وزير السياحة والآثار في الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المتحف العربي للفن الحديث «متحف»، كما شارك في الاحتفال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة المصري، وذلك بحضور السفير وليد فهمي الفقي، سفير مصر لدى قطر، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات، والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف.

المتحف العربي للفن الحديث «متحف»

وعقب الاحتفال، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مشتركًا مع وزير الثقافة المصري وسمو الشيخة الدكتورة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والأثري بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والأثرية في إطار «عام الثقافة المصري–القطري 2027».

وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر وقطر، فيما أشارت سمو الشيخة المياسة إلى الزيارة التي قام بها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية إلى دولة قطر في شهر أبريل الماضي، وما تمثله من دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير السيد شريف فتحي ما تم تنظيمة من المعارض الأثرية الخارجية في عدد من دول العالم، من بينها هونغ كونغ، ولندن، واليابان، وروما، مشيرًا إلى النجاح الكبير والإقبال الجماهيري الواسع الذي حققه معرض الآثار المصرية الأخير في شنغهاي.

كما ناقش الجانبان إمكانية إقامة معرض للآثار المصرية القديمة بدولة قطر تزامنًا مع «عام الثقافة المصري–القطري»، حيث تم الاتفاق على التنسيق المشترك بين وزارة السياحة والآثار وهيئة متاحف قطر لاختيار موضوع المعرض وإطاره الفني والعلمي.

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير السياحة والآثار دعوة رسمية إلى سمو الشيخة الدكتورة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني لزيارة جمهورية مصر العربية، وقد رحبت سموها بالدعوة، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.

الدكتورة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني متاحف قطر المتحف العربي للفن الحديث وزير السياحة والآثار شريف فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ترشيحاتنا

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

الجلاش الحلو

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الجلاش الحلو

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد