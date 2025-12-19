قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيه رئاسي عاجل بإرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة إلى السودان

توجيه رئاسي بالقافلة الطبية
توجيه رئاسي بالقافلة الطبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة، مصحوبة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، للأشقاء في السودان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج والجهات المعنية.

يأتي ذلك تأكيدًا على عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسوداني، وانطلاقًا من الدور الريادي لمصر تجاه دول القارة الأفريقية، وحرصها الدائم على تقديم الدعم والمساندة في مختلف الظروف.

تقديم دعم طبي عاجل

‎أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، تم تقديم دعم طبي عاجل يشمل نحو طن ونصف الطن من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، لدعم القطاع الصحي السوداني وتخفيف الأوضاع الصحية الراهنة.

‎من المقرر أن تبدأ أعمال القافلة الطبية المصرية يوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع إرسال 200 أسطوانة أكسجين معبأة إلى الولاية الشمالية، ضمن المساعدات الموجهة إلى مدينة بورتسودان، تأكيدًا على استمرار الدعم المصري وتعزيز أواصر التضامن بين الشعبين.

القيادة السياسية قافلة طبية التخصصات النادرة الأدوية المستلزمات السودان وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

ترشيحاتنا

دعاء صلاة المغرب

دعاء صلاة المغرب للفرج العاجل وقضاء الحوائج.. كلمات مستجابة لا تغفل عنها

أذكار المساء

أذكار المساء كما جاء عن النبي.. أدعية لحفظ النفس من كل مكروه والسكينة

وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد يوسف الحجاجي

وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الحجاجي احتفالاً بالعيد القومي

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد