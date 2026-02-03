رغم وجود رصيد.. أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يتساءل بعض مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع عن أسباب رفض شحن كارت العداد، وعدم قراءة العداد للشحنة الجديدة.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وبالتالي انقطاع التيار عن المشترك وهي:

أسباب رفض شحنة كارت عداد الكهرباء

1- وجود شحنة سابقة على كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع لم يتم تفريغها بالعداد.

2- الحاجة إلى تحديث وتنشيط كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

3- تلف كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

4- استخدام كارت شحن لا يخص العداد أو لا يتبع شركة توزيع الكهرباء التابعة له العداد.

كيفية تقديم شكوى من عداد الكهرباء

يمكن لصاحب العداد تقديم شكوى عن طريق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث يوفر الجهاز 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، وهي:

1- التوجه إلى مقر الجهاز:

1 شارع المهندس ماهر أباظة، خلف نادي السكة، مدينة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز:

www.egyptera.org

3- من خلال البريد:

ص.ب 73 – بانوراما أكتوبر – شارع صلاح سالم – الرقم البريدي 11811.

4- من خلال البريد الإلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين:

[email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم:

23421471

6- الاتصال على الهاتف رقم:

23421475 (داخلي 154).

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع

1- التلاعب أو العبث بغطاء «روزيتة» العداد، وفي هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء، ويُحرَّر محضر لصاحب العداد وتُوقَّع عليه غرامة.

2- زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح به في العداد:

في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد (80 أمبير)، يتم فصل التيار الكهربائي لبضع دقائق على سبيل التنبيه، ثم يعود مرة أخرى. ويُلزم العميل بتخفيض الأحمال لاستمرار التيار.

وفي حال استمرار زيادة الأحمال، يتم فصل وعودة التيار لعدد 3 مرات، ثم يُفصل نهائيًا، ولا يعود إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد إلى عداد ذي قدرة أكبر (عداد ثلاثي الأوجه).

3- عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة:

في هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد، وبمجرد إدخال الكارت في العداد يتم إعادة التيار حتى نفاد الرصيد نهائيًا