قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رغم وجود رصيد.. أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
أخبار البلد

يتساءل بعض مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع عن أسباب رفض شحن كارت العداد، وعدم قراءة العداد للشحنة الجديدة.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وبالتالي انقطاع التيار عن المشترك وهي:

أسباب رفض شحنة كارت عداد الكهرباء

1- وجود شحنة سابقة على كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع لم يتم تفريغها بالعداد.

2- الحاجة إلى تحديث وتنشيط كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

3- تلف كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

4- استخدام كارت شحن لا يخص العداد أو لا يتبع شركة توزيع الكهرباء التابعة له العداد.

كيفية تقديم شكوى من عداد الكهرباء

يمكن لصاحب العداد تقديم شكوى عن طريق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث يوفر الجهاز 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، وهي:

1- التوجه إلى مقر الجهاز:

1 شارع المهندس ماهر أباظة، خلف نادي السكة، مدينة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز:

www.egyptera.org

3- من خلال البريد:

ص.ب 73 – بانوراما أكتوبر – شارع صلاح سالم – الرقم البريدي 11811.

4- من خلال البريد الإلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين:

[email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم:

23421471

6- الاتصال على الهاتف رقم:

23421475 (داخلي 154).

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع

1- التلاعب أو العبث بغطاء «روزيتة» العداد، وفي هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء، ويُحرَّر محضر لصاحب العداد وتُوقَّع عليه غرامة.

2- زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح به في العداد:

في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد (80 أمبير)، يتم فصل التيار الكهربائي لبضع دقائق على سبيل التنبيه، ثم يعود مرة أخرى. ويُلزم العميل بتخفيض الأحمال لاستمرار التيار.

وفي حال استمرار زيادة الأحمال، يتم فصل وعودة التيار لعدد 3 مرات، ثم يُفصل نهائيًا، ولا يعود إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد إلى عداد ذي قدرة أكبر (عداد ثلاثي الأوجه).

3- عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة:

في هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد، وبمجرد إدخال الكارت في العداد يتم إعادة التيار حتى نفاد الرصيد نهائيًا

الكهرباء عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع شحن كارت العداد قراءة العداد كارت شحن عداد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

سعر الذهب

300 جنيه هبوط | استمرار انخفاض سعر الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

وزير البترول فى فيديو كونفرس مع الوزراء

بدوي: رفع كفاءة شبكة نقل المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطن

جانب من الجولة

جولة ميدانية لرئيس جهاز العلمين لمتابعة المشروعات والتأكد من الالتزام بالمواعيد

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد