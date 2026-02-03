قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تحذيرات عاجلة من الأرصاد خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
بدء مقابلات المرشحين للدفعة الثالثة من مبادرة «1000 مدير مدرسة»
رمضان 2026 فلكيًا.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع الهلال في مصر
في أولى جلسات المحاكمة.. أسرة أطفال المنوفية: الإعدام هيريح قلوبنا
جنون المعدن الأصفر.. خبير يكشف عن أسعار الذهب الفترة المقبلة

منار عبد العظيم

 يعد الذهب  من أهم المعادن النفيسة، باعتباره كمخزن للثروة وأداة للحماية من تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية. 

وكشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، عن حقيقة التقلبات الأخيرة في أسعار الذهب بالسوق المصري، مؤكدًا أن التراجع الحالي لا يعدو كونه "تصحيحًا وقتيًا" ناتجًا عن سياسة جني الأرباح والضغوط البيعية بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية. 

وأضاف فرج أن الذهب يظل استثمارًا طويل الأمد، والأسعار الحالية تمثل فرصة مثالية للشراء، خاصة مع استمرار العوامل العالمية المؤثرة في صعود الأسعار.

جني الأرباح وراء تراجع أسعار الذهب والفضة

وأوضح الدكتور ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن الذهب شهد ارتفاعات قوية ومتتالية في الفترة الماضية، وصلت بالأوقية إلى قمم تاريخية، ما استلزم حدوث تصحيح سعري. 

وأضاف أن أوقية الذهب تراجعت بنحو 500 دولار، بينما تراجعت الفضة بنحو 30 دولارًا، نتيجة سياسات جني الأرباح والضغوط البيعية الكبيرة في الأسواق المحلية والعالمية.

الذهب استثمار طويل الأمد وفرصة للشراء الآن

ونصح خبير الذهب المواطنين والمستثمرين بأن الذهب يظل استثمارًا آمنًا وطويل الأجل، وليس مجرد أداة للمضاربة قصيرة المدى، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة وأن العوامل التي ساعدت على ارتفاع الذهب لا تزال قائمة. 

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يوفر حماية ضد تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا للمستقبل.

توقعات قياسية لأوقية الذهب والفضة

وتوقع ناجي فرج أن تتجاوز أوقية الذهب حاجز الـ 6000 دولار بنهاية عام 2026،بينما قد يصل سعر الفضة إلى 120 دولارًا للأوقية، مستندًا في ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية. 

وأكد أن الاتجاه العام لسوق الذهب لا يزال صاعدًا على المدى الطويل، رغم أي تراجعات وقتية تحدث بين الحين والآخر.

الذهب.. ملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي

وأشار فرج إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل الأزمات العالمية، مؤكداً أن أي تراجع مؤقت لا يقلل من قيمته الاستثمارية، بل يمثل فرصة لتعزيز المحفظة الاستثمارية بشراء المعدن بأسعار مناسبة قبل موجة ارتفاع جديدة متوقعة.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم الأحد توقعات الذهب

