قرارات عاجلة بشأن امتحان التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن نظام امتحان طلبة المدارس الثانوية الرياضية في مادة التربية الرياضية العملي والنظري ، للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : توضع أسئلة امتحان التربية الرياضية العملي مركزيا ، وتشكل لجنة الامتحان من كل مديرية تعليمية تقع في دائرتها المدارس الثانوية الرياضية ، من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي سيؤدي فيه الطالب الامتحان

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أسئلة امتحان التربية الرياضية "النظري" توضع أيضا مركزيا ، مشددة على أن مواعيد عقد الامتحان كالتالي :

الدور الأول : الامتحان النظري الاحد 3 مايو 2026 ، والامتحان العملي الاثنين 4 مايو 2026

الدور الثاني ك الامتحان النظري الأحد 17 مايو 2026 ، والامتحان العملي الاثنين 18 مايو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النهاية الكبرى لـ امتحان التربية الرياضية من 100 درجة وفقا للقرار الوزاري 219 لسنة 2018 ، ويشترط لنجاح الطالب في امتحان التربية الرياضية الحصول على ما يلي :

30 % من الدرجة المخصصة لـ امتحان التربية الرياضية النظري

60 % من الدرجة المخصصة لـ امتحان التربية الرياضية العملي

التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الرياضية لجميع الصفوف ( اعدادي - ثانوي) اجباري وتخصص نسبة 10% من الدرجة الكلية لمدى الانتظام ومستوى الاداء في التدريب .

توزيع درجات امتحان التربية الرياضية

الامتحان النظري : النهاية الكبرى من 30 و النهاية الصغرى 9

الامتحان العملي : النهاية الكبرى من 60 ، والنهاية الصغرى 36

التدريب الصيفي : النهاية الكبرى من 10 ، والنهاية الصغرى 5

المجموع : النهاية الكبرى من 100 ، والنهاية الصغرى 50

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يحصل طالب المدرسة الثانوية الرياضية على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة في حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان التربية الرياضية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن المديريات التعليمية تقوم بندب لجنة للاشراف على سير الامتحان النظري ، وندب لجنة لاستلام أسئلة الامتحان العملي والنظري طبقا لما تحدده الإدارة المركزية للامتحانات ، وندب لجنة لتقدير أوراق إجابة الامتحان النظري ، وندب لجنة لكتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية ، ودرجة الامتحان العملي ودرجة الامتحان النظري واستخراج النتيجة واعتمادها من مدير المديرية التعليمية .، وكذلك ندب لجنة لإرسال كشوف النتيجة بعد اعتمادها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 للدور الأول ويوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 للدور الثاني