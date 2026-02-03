قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
أخبار البلد

التعليم تسمح للطلاب بالغياب في امتحانات الثانوية العامة |في هذه الحالة فقط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً ينص على السماح بالغياب عن امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول في كل المواد أو بعضها للطالب في حالة وجود عذر قهري .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في هذه الحالة على الطالب أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم برفعه للإدارة العامة للتعليم الثانوي للنظر في قبول هذا العذر من عدمه ، على أن يتم اثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في حال اعتماد العذر ، يكون للطالب حق أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في الدور الثاني بالدرجة الفعلية ، وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحانات الدور الثاني ، لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان 

عذر مرضي مفاجئ 

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء اداءه للامتحان مما يحول دون استمراره في الآداء ، يكون بتقرير يعده طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها ، ويرسل هذا التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة والنظر في تقدم الطالب لآداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه ، ومرفق تقرير بها للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في اعتماده .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات التعليمية تمهيدا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اجراء المقابلات لاختيار السادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات الثانوية العامة 2026

