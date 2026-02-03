التعليم تسمح للطلاب بالغياب في امتحانات الثانوية العامة |في هذه الحالة فقط

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً ينص على السماح بالغياب عن امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول في كل المواد أو بعضها للطالب في حالة وجود عذر قهري .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في هذه الحالة على الطالب أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم برفعه للإدارة العامة للتعليم الثانوي للنظر في قبول هذا العذر من عدمه ، على أن يتم اثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في حال اعتماد العذر ، يكون للطالب حق أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في الدور الثاني بالدرجة الفعلية ، وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحانات الدور الثاني ، لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان

عذر مرضي مفاجئ

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء اداءه للامتحان مما يحول دون استمراره في الآداء ، يكون بتقرير يعده طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها ، ويرسل هذا التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة والنظر في تقدم الطالب لآداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه ، ومرفق تقرير بها للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في اعتماده .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات التعليمية تمهيدا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اجراء المقابلات لاختيار السادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل.