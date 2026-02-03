«سوبر جيت» ترفع مستوى خدماتها وتفتتح مكتب حجز بمحطة مصر برمسيس

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، إحدى شركات وزارة النقل، مواصلة تطوير خدمات نقل الركاب الداخلية والخارجية، عبر تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من خلال أسطول متميز من الحافلات، وافتتاح مكتب جديد للحجز بمحطة مصر برمسيس لتسهيل إجراءات السفر وتكامل وسائل النقل.

وأوضحت الشركة أنها تقدم خدماتها لمختلف محافظات الجمهورية من خلال أسطول متنوع يضم أحدث موديلات الحافلات وبأحجام مختلفة، تم تصميمها لتوفير أعلى درجات الراحة والأمان والرفاهية للركاب، إلى جانب امتلاكها عدداً من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني، بما يضمن سلاسة التنقل وانتظام الرحلات.

وأضافت أن تشغيل الرحلات يتم على خطوط محددة عبر شبكة الطرق الرئيسية، وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة، لافتة إلى تشغيل عدد من الخطوط الجديدة خلال الفترة الماضية، من بينها خطوط (القاهرة/قنا/أرمنت/إسنا)، و(القاهرة/أسوان)، و(المنصورة/الزقازيق/الطور/شرم الشيخ)، و(الإسكندرية/العلمين/مرسى مطروح)، و(القاهرة/العلمين/مرسى مطروح).

وفي إطار تعزيز تكامل منظومة النقل، تم افتتاح مكتب للحجز بمحطة مصر برمسيس، ضمن منظومة تبادل الخدمة بين وسائل النقل المختلفة (السكة الحديد – المترو – السوبر جيت)، بما يسهم في تسهيل حركة انتقال الركاب.

كما أشارت الشركة إلى تعاقدها مع مجموعة من الفنادق في شرم الشيخ والغردقة، لتوفير خدمة توصيل العملاء إلى الفندق، وإتاحة الحجز للعودة من خلال الفندق نفسه، بما يحقق تجربة سفر متكاملة.

وفي سياق متصل، توفر «سوبر جيت» لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وتشمل البرامج المقدمة تذاكر الطيران عبر الخطوط السعودية أو مصر للطيران، والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة، وتنظيم المزارات، ورسوم التأشيرة، وباركود وزارة السياحة، إلى جانب توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

وللحجز والاستعلام، أوضحت الشركة أن الاتصال متاح عبر الرقم المختصر 19157.