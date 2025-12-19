قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الصحة يشدد على ضرورة تقديم دعم عاجل ومستدام للنظام الصحي الفلسطيني

عبدالصمد ماهر

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على ضرورة تقديم دعم عاجل ومستدام للنظام الصحي الفلسطيني، في ظل التدمير الشديد الذي طال المنشآت الصحية بقطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الهيئة العليا لمجلس وزراء الصحة العرب، ضمن أعمال الدورة الـ63 للمجلس المنعقدة في دولة ليبيا، بحضور وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء.

أشار الوزير إلى أن جدول أعمال المجلس يركز على قضايا صحية مشتركة، وفي مقدمتها دعم النظام الصحي الفلسطيني، داعيًا إلى سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتطعيمات والأجهزة، والبدء الفوري في تجهيز وإرسال الدعم المعتمد من الصندوق العربي للتنمية الصحية للعيادات المتنقلة في قطاع غزة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تبادل التجارب الصحية الناجحة بين الدول العربية كركيزة لتطوير الأنظمة الصحية الإقليمية، مشيدًا بتجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس سي وحصولها على الشهادة الذهبية كأول دولة عالميًا، كنموذج ملهم للتقدم الصحي العربي.

استعرض الوزير تكريم مصر بجائزة التميز الحكومي من جامعة الدول العربية، تقديرًا لجهود قطاع الطب الوقائي في ميكنة منظومة التطعيمات، وإشهاد خلو مصر من فيروس «بي» والملاريا وعدد من الأمراض المعدية الأخرى.

إقرار الاستراتيجية العربية 

وأبرز الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية الاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، مرحبًا بمبادرة المجلس العربي للاختصاصات الصحية، وداعيًا إلى الإسراع في إقرار الاستراتيجية العربية ذات الصلة لنقل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الطبية ودعم البحث والابتكار.

ثمن الوزير الدور المحوري للهيئات المنبثقة عن المجلس، خاصة المجلس العربي للاختصاصات الصحية في تأهيل الكوادر، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق والحوكمة المؤسسية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

كما أكد أهمية الكلمة الموحدة السنوية للمجلس أمام جمعية الصحة العالمية كصوت جماعي يعكس الرؤية والتحديات الصحية العربية، مشددًا على الترابط بين الصحة والبيئة، وداعيًا إلى مشاركة فاعلة في المنتدى الوزاري العربي الأول للصحة والبيئة بالمملكة المغربية، في إطار مبدأ «الصحة الواحدة».

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بالتعاون بين مجلسي وزراء الصحة والداخلية العرب في مكافحة المخدرات، مؤكدًا دعم مصر لإنشاء المرصد العربي للمخدرات لتعزيز الوقاية ودعم الصحة النفسية.
جدد الوزير شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع الجهات المعنية على دعمهم المستمر للمجلس، متمنيًا التوفيق في تحقيق تطلعات المواطن العربي نحو صحة أفضل وحياة كريمة.

