ترامب يكشف عن خطة لبناء احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية بـ12 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً خططاً لإنشاء مخزون استراتيجي للمعادن الحيوية بقيمة 12 مليار دولار، في أحدث مساعيه لدعم المصنّعين وتقليص الاعتماد على عناصر الأرض النادرة الصينية.

وقال ترامب، يوم أمس الإثنين في البيت الأبيض، إن المشروع الذي يحمل اسم "بروجكت فولت" (Project Vault) يهدف إلى "ضمان ألا تتضرر الشركات والعمال الأميركيين أبداً من أي نقص في الإمدادات".

وأضاف: "لا نريد أن نمرّ مجدداً بما مررنا به قبل عام"، في إشارة إلى الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين التي أدت إلى تقييد الوصول إلى الإمدادات الصينية المهيمنة من العناصر الأرضية النادرة.

تمويل غير مسبوق ودور بنك التصدير والاستيراد

من المقرر أن يجمع هذا البرنامج نحو ملياري دولار من رأس المال الخاص مع قرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، في خطوة قال مسؤولون كبار في الإدارة سابقاً لـ"بلومبرغ" إنها ستمثل سابقة للقطاع الخاص الأميركي.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، جون جوفانوفيتش، الذي كان يقف خلف ترامب في المكتب البيضاوي، إن هذا القرض سيكون أكبر صفقة في تاريخ البنك "وبفارق يزيد على الضعف".