وزير السياحة والآثار يشهد نقل ألواح مركب خوفو الثانية

يشهد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، نقل ألواح مركب خوفو الثانية من مكان ترميمها بالمتحف المصري الكبير لمكان عرضها بمتحف مراكب خوفو بالمتحف للبدء في إعادة تركيبها أمام الزائرين.

نقل ألواح مركب خوفو الثانية

تُعد مركب خوفو الثانية واحدة من أبرز الشواهد على التقدم الهندسي والبحري الذي وصل إليه المصريون القدماء، ولا تزال تحافظ على مكانتها كأحد أهم الاكتشافات الأثرية التي تحكي تاريخ البناء الملكي والتقنيات المبتكرة في تلك الحقبة.



وأوضح الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، أنه تم استخراج ما يقرب من 1700 قطعة خشبية من 13 طبقة داخل الحفرة، حيث تم الانتهاء من أعمال تسجيل وتوثيق جميع القطع والترميم الأولي لمعظمها.

وقال إنه تم حتى الآن نقل 1343 قطعة منها إلى المتحف المصري الكبير، وجار حاليا البدء والتجهيز للعمل في المرحلة الثانية من أعمال الترميم النهائي والدراسات اللازمة لتجميع وإعادة تركيب المركب لعرضها بجوار المركب الأولى داخل مبنى مراكب الملك خوفو الجديد الذي يتم إنشاؤه الآن بالمتحف المصري الكبير.