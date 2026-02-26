قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري والقنوات الناقلة
في لقاء رسمي.. تنسيق قانوني وتشريعي لدعم المرأة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة
برلماني بـ«الشيوخ»: العلاقات «المصرية - السعودية» نموذج مُتقدّم للتضامن العربي في مواجهة التحديات
ذعر في تل أبيب من صحاب الأرض.. وهجوم بعد تصريحات متحدثة جيش الاحتلال
البرلمان يتحرّك لاحتواء أزمة أسعار الدواء.. وكيل صحة النواب يعلن مراجعة دورية للتسعير وهامش الربح|فيديو
كريستيانو رونالدو يستحوذ على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني
أون سبورت تنقل مباريات مصر في النافذة الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة السلة
عضو الاتحاد الدولي للصحفيين: إيران لن تقبل الإهانة أو الإذلال الذي يريده ترامب
ثقافة الغربية تناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي وتواصل الاحتفال بشهر رمضان
شاهد صدق على الشجاعة والأقدام.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة وتحطيم زجاج سيارتها في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مخزون يكفي 6 أشهر.. هيئة الدواء المصرية تزف بشرى للمواطنين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في وقت يشهد فيه سوق الدواء المصري، توسعا سريعا وزيادة في الطلب على الأدوية، أصبح الأمن الدوائي ومراقبة جودة الدواء أحد أبرز الأولويات الوطنية، لضمان وصول أدوية آمنة وفعالة لجميع المواطنين بأسعار عادلة.

 وفي حوار على برنامج “ستوديو إكسترا” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن قوة الصناعة المحلية هي الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الأمن، وأن نجاح المنظومة يعتمد على كفاءة التصنيع ومراقبة الجودة والاعتماد الدولي للهيئة.

 وأشار رجائي إلى أن ثقة المواطنين في المنتج المحلي تأتي من خلال الاعتماد الدولي للهيئة وعضويتها في عدد كبير من المنظمات العالمية، ما يضمن كفاءة منظومة التصنيع والتداول والرقابة الدوائية.

أكد رجائي أن تأسيس هيئة الدواء المصرية في عام 2020، بدعم القيادة السياسية، أسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الأمن الدوائي، حيث تجاوزت نسبة التصنيع المحلي 91% من العبوات الدوائية المتداولة في السوق. وأضاف أن الهيئة تعمل على متابعة جميع مراحل تسجيل الأدوية ودراسات الثبات والتكافؤ الحيوي، لضمان مطابقة الأدوية المحلية للمستورد، وتعزيز ثقة المواطنين في جودتها وفعاليتها.

وأشار إلى أن سوق الدواء المصري في 2025 تجاوزت قيمته 422 مليار جنيه، فيما زادت العبوات الدوائية المتداولة بنسبة تتجاوز 9% لتصل إلى أكثر من 3.9 مليار عبوة. وأكد أن مصر حققت ريادة إقليمية وقارية ودولية في الصناعة الدوائية، مدعومة بثقة المواطنين والاعتماد الدولي للهيئة، ما يجعلها نموذجًا رائدًا في المنطقة من حيث الجودة والتنظيم والرقابة.

وأوضح رجائي أن مصر تمتلك أكثر من 2200 خط إنتاج دوائي، منها 1004 خطوط لمستحضرات دوائية، وهو ما يعكس القدرة الشاملة على تصنيع جميع الأشكال الصيدلية، بما في ذلك الصناعات المعقدة ونقل التكنولوجيا. 

كما أشار إلى أهمية المخزون الاستراتيجي من الأدوية الذي يكفي من ثلاثة إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى تنويع مصادر المواد الخام وتقوية سلاسل الإمداد لضمان استمرار الإنتاج حتى في الظروف الطارئة والجيوسياسية الصعبة.

واختتم رجائي حديثه بالتأكيد على أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا في الصناعة الدوائية، مع منظومة قوية لضمان الجودة والأمان والفعالية، ما يجعل الدواء المصري محل ثقة المواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء.

هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء الأمن الدوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

ترشيحاتنا

حزب حماة الوطن

حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري

طلب إحاطة بشأن خطة وزارة التعليم لسد العجز في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

مجلس النواب

طلب مناقشة عامة بشأن الأثر التشريعي والاجتماعي لشروط قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد