هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لـ علاج سرطان البروستاتا

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام مجموعة من تشغيلة خاصة بأشهر علاج لسرطان البروستاتا، وذلك في إطار دورها التوعوي والتثقيفي لضبط سوق الدواء المصري.

ووجهت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل رقم “3” لعام 2026، من سحب تشغيلة رقم «20K0203 » من عقار Xtandi 40 mg

سبب التحذير من التشغيلة المذكورة

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها، أن سبب التحذير من التشغيلة المذكورة، طبقا لإفادة شركة - Pharma Astellas صاحبة المستحضر- هو وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور

ووجهت هيئة الدواء المصرية، بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلات المذكورة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

كما شددت هيئة الدواء المصرية، علي أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.