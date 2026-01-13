رئيس هيئة الدواء يوقع خطاب اتفاق مع دستور الأدوية الأمريكي لتعزيز التعاون

وقع رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي مع دستور الأدوية الأمريكي (USP) خطاب اتفاق (Letter of Agreement)، ضمن برنامج النفاذ التفضيلي للجهات التنظيمية، بما يعزز التعاون الفني والتنظيمي، ويدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.

جاء ذلك عقب استقبال الدكتور الغمراوي لوفد رفيع المستوى من دستور الأدوية الأمريكي (USP)، في إطار دعم التعاون الفني والتنظيمي، وتعزيز منظومة الرقابة الدوائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بحضور الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

خطوة مهمة في مسار التطوير المستدام

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن التعاون مع دستور الأدوية الأمريكي يمثل خطوة مهمة في مسار التطوير المستدام للمنظومة الرقابية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات هيئة الدواء المصرية ودورها التنظيمي المتنامي.

وضم وفد دستور الأدوية الأمريكي الدكتور أليساندرو سلاما نائب الرئيس الإقليمي ونائب الرئيس للعمليات، والدكتورة ذكية الكردي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتورة سارة الهلالي مدير أول السياسات العامة والشؤون التنظيمية وممثل دستور الأدوية الأمريكي في إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المهندسة علياء سعيد قرعين، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والشريك المؤسس لشركة الماسات لايف ساينسز.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الفنية والتنظيمية، إلى جانب استعراض العرض المقدم من دستور الأدوية الأمريكي، وما يتضمنه من مزايا فنية وتنظيمية تدعم أعمال الهيئة في مجالات الجودة والرقابة الدوائية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، خلال اللقاء، أهمية توسيع أطر التعاون مع المؤسسات المرجعية الدولية، مشيراً إلى أن الشراكة مع دستور الأدوية الأمريكي تمثل إضافة نوعية لدعم القدرات المؤسسية لهيئة الدواء المصرية، وتسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي ورفع كفاءة ضمان الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مواءمة التشريعات والضوابط التنظيمية مع المرجعيات الدولية، بما يسهم في دعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية إقليميًا ودوليًا، وضمان توافر أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمواطن المصري.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد دستور الأدوية الأمريكي عن تقديرهم للدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة الدواء، مشيدين بما حققته الهيئة من تقدم ملموس في مجالات الحوكمة المؤسسية وتطبيق المعايير الدولية.

وتعكس هذه اللقاءات حرص هيئة الدواء المصرية على دعم علاقاتها الدولية، وتطوير شراكاتها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة قطاع الدواء في مصر.