ممنوع استخدامها.. هيئة الدواء تحذر تشغيلة لبوس شهير للأطفال

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في آخر منشورات لها في عام 2015 من مستحضر دوائي مغشوش في الأسواق “لبوس” خاص بالأطفال.

وقالت هيئة الدواء في منشورها التحذيري، إن المستحضر يحمل اسم « Selgon 10 mg Rectal Suppositoriesfor children» تشغيلة رقم 2504921".

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها، أن سبب التحذير لصدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية.

سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أنها وجهت بسحب ووقف تداول وتحريز ، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.