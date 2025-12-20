قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس هيئة الدواء يبحث مع أبو العينين آفاق الاستثمار في القطاع

النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع محمد أبو العينين، رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب المصري، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع القيادات الوطنية ورموز الاستثمار والصناعة.

تناول الاجتماع مناقشة الوضع الراهن للسوق الدوائي المصري، وما يشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالإصلاحات التنظيمية، ودعم التصنيع المحلي، وتبني سياسات مرنة تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار واحتياجات السوق.

الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الدواء

كما تطرق الجانبان إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الدواء، لا سيما في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، والتوسع في إنتاج المستحضرات الدوائية الاستراتيجية، بما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.

وشهد اللقاء استعراض معدلات النمو المتزايدة للسوق الدوائي المصري، إلى جانب مناقشة المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على مستوى القارة الأفريقية، باعتبارها أحد أكبر وأهم الأسواق الدوائية، فضلًا عن كونها مركزًا محوريًا للتصنيع والتوزيع، بما يؤهلها للقيام بدور إقليمي مؤثر في دعم الأمن الدوائي بالقارة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال الاجتماع التزام الهيئة بدعم بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتشجع الاستثمارات الجادة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية قطاع الدواء المصري إقليميًا ودوليًا

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد أبو العينين عن تقديره العميق للدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة الدواء، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للارتقاء بالإطار التنظيمي، وتعزيز معايير الجودة والحوكمة، وضمان توافر الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري.

يأتي اللقاء في إطار الرؤية الاستراتيجية لهيئة الدواء المصرية الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف المعنية، ودعم نمو السوق الدوائي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء في أفريقيا.

