قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: بنشتغل على إننا يكون عندنا مصفاة للذهب وننتج ونصنع داخل مصر
4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة

الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية - محمد أبو العينين رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب المصري
الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية - محمد أبو العينين رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب المصري
أ ش أ

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، التزام الهيئة بدعم بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتشجع الاستثمارات الجادة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية قطاع الدواء المصري إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم السبت، رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، مع محمد أبو العينين رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب المصري، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع القيادات الوطنية ورموز الاستثمار والصناعة.

بدوره، أعرب محمد أبو العينين عن تقديره العميق للدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة الدواء، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للارتقاء بالإطار التنظيمي، وتعزيز معايير الجودة والحوكمة، وضمان توافر الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري.

وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الراهن للسوق الدوائي المصري، وما يشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالإصلاحات التنظيمية، ودعم التصنيع المحلي، وتبني سياسات مرنة تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار واحتياجات السوق.

كما تطرق الجانبان إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الدواء، لا سيما في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، والتوسع في إنتاج المستحضرات الدوائية الاستراتيجية، بما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.

وشهد اللقاء استعراض معدلات النمو المتزايدة للسوق الدوائي المصري، إلى جانب مناقشة المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على مستوى القارة الأفريقية، باعتبارها أحد أكبر وأهم الأسواق الدوائية، فضلًا عن كونها مركزًا محوريًا للتصنيع والتوزيع، بما يؤهلها للقيام بدور إقليمي مؤثر في دعم الأمن الدوائي بالقارة.

يأتي اللقاء في إطار الرؤية الاستراتيجية لهيئة الدواء المصرية الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف المعنية، ودعم نمو السوق الدوائي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء في إفريقيا.

محمد أبو العينين رئيس هيئة الدواء المصرية قطاع الدواء الاستثمار في الدواء توطين صناعة الدواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

توتنهام

بـ 9 لاعبين.. توتنهام يخسر من ليفربول 2-1 في مباراة مثيرة بالبريميرليج

هالاند

تعادل مع صلاح ورونالدو.. أرقام قياسية مميزة لـ هالاند

سمية الالفي

محمد صلاح العزب يكشف آخر رسائل سمية الألفي لابنها

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد