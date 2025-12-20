أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، التزام الهيئة بدعم بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتشجع الاستثمارات الجادة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية قطاع الدواء المصري إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم السبت، رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، مع محمد أبو العينين رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب المصري، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع القيادات الوطنية ورموز الاستثمار والصناعة.

بدوره، أعرب محمد أبو العينين عن تقديره العميق للدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة الدواء، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للارتقاء بالإطار التنظيمي، وتعزيز معايير الجودة والحوكمة، وضمان توافر الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري.

وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الراهن للسوق الدوائي المصري، وما يشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالإصلاحات التنظيمية، ودعم التصنيع المحلي، وتبني سياسات مرنة تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار واحتياجات السوق.

كما تطرق الجانبان إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الدواء، لا سيما في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، والتوسع في إنتاج المستحضرات الدوائية الاستراتيجية، بما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.

وشهد اللقاء استعراض معدلات النمو المتزايدة للسوق الدوائي المصري، إلى جانب مناقشة المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على مستوى القارة الأفريقية، باعتبارها أحد أكبر وأهم الأسواق الدوائية، فضلًا عن كونها مركزًا محوريًا للتصنيع والتوزيع، بما يؤهلها للقيام بدور إقليمي مؤثر في دعم الأمن الدوائي بالقارة.

يأتي اللقاء في إطار الرؤية الاستراتيجية لهيئة الدواء المصرية الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف المعنية، ودعم نمو السوق الدوائي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء في إفريقيا.