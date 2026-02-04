احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة

قدمت كبري شركات السيارات العالمية، التهاني، لشركة مرسيدس ؛ احتفالًا بمرور 140 عاما على تسجيل “كارل بنز” براءة اختراع أول سيارة في العالم بتاريخ 29 يناير من عام 1886 .

احتفالات عيد ميلاد مرسيدس وبي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة

أهمية هذا الحدث بالنسبة لشركة مرسيدس

هذا الحدث يعد البداية الرسمية لعصر النقل الحديث وبروز مرسيدس كأحد أركان الصناعة، وشاركت عدد من العلامات البارزة، مرسيدس، برسائل تهنئة بهذه المناسبة، من بينها بورشه التي استعرضت التاريخ المشترك مع مرسيدس في شتوتجارت، إلى جانب التعاون الهندسي والانتصارات في رياضة المحركات، كما أن طراز مرسيدس E 500 جرى تطويره بالشراكة بين الطرفين.

وانضمت أودي، وفولفو، وكاديلاك، وعدة شركات صينية مثل نيو، وإكس بنج، وجيلي، ولي أوتو إلى الاحتفال، سواء عبر إنستجرام أو منصة ويبو.

بي إم دبليو تشارك بدعاية ساخرة

المشاركة الأكثر للانتباه جاءت من بي إم دبليو، التي اختارت أسلوبها المعروف بالسخرية الذكية، حيث نشرت رسالة جاء فيها " لحسن الحظ أن كارل بنز اخترع السيارة، حتى نتمكن نحن من اختراع متعة القيادة، مرفقة بصورة لكارل بنز ولقطة لطراز BMW iX3 "، في تلميح تنافسي يعكس روح المنافسة التاريخية بين الطرفين.

وشكرت شركة مرسيدس جميع الشركات على التهاني، مؤكدة مواصلة مسيرتها في الابتكار، وكل علامة بطريقتها الخاصة، في لحظة نادرة جمعت المنافسين تحت مظلة تاريخ واحد.

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

تأسست شركة مرسيدس بنز رسمياً عام 1926 في ألمانيا باندماج شركتي كارل بنز وجوتليب دايملر، لتمثل قمة الفخامة والابتكار.

وتعود جذور مرسيدس لعام 1886 بابتكار أول سيارة تعمل بالبنزين، وتشتهر بتقديم ميزات سلامة رائدة منها، مناطق الصدمات، و ABS، ولها تاريخ حافل في السيارات الرياضية والفاخرة، وتتحول حالياً نحو التنقل الكهربائي والذكي .

جدير بالذكر أن مقر مرسيدس بنز يقع في شتوتجارت بـ ألمانيا، وتنتشر مصانعها عالمياً لإنتاج سيارات وشاحنات وحافلات فائقة الجودة.