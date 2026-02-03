مقارنة بين كيا اى فى 9 ام جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا اى فى 9 و جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كيا اى فى 9 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك كيا اى فى 9 موديل 2026

تحصل سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 99.8 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 280 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا اى فى 9 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون 700 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون 750 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

تحتوي سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

تستمد سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 605 نيوتن/متر، وبها قوة 314 حصان، وبمكنها قطع مسافة 512 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 950 ألف جنيه .