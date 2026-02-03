قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين كيا اى فى 9 ام جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

كيا اى فى 9 ام جينيسيس‎ جي في 60
كيا اى فى 9 ام جينيسيس‎ جي في 60
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا اى فى 9 و جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كيا اى فى 9 موديل 2026

كيا اى فى 9 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك كيا اى فى 9 موديل 2026

كيا اى فى 9 موديل 2026

تحصل سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 99.8 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 280 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا اى فى 9 موديل 2026

كيا اى فى 9 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون 700 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اى فى 9 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون 750 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

تحتوي سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

تستمد سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 605 نيوتن/متر، وبها قوة 314 حصان، وبمكنها قطع مسافة 512 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 950 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 كيا اى فى 9 موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية محرك كيا اى فى 9 موديل 2026 الثبات الإلكترونى سعر كيا اى فى 9 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان

خبير يكشف سبب زيارة أردوغان إلى مصر .. نهاية التباعد وبداية تحالف أمني واقتصادي في وجه التحديات الإقليمية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تحقيق استجابات سريعة وفعّالة .. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين | صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يختتم جولته المفاجئة ببسيون بتفقد الموقف ويتحاور مع المواطنين | صور

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد