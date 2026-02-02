قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خسائر حادة للذهب عالميًا تتجاوز 5% والأسواق المصرية تترقب.. إليك أسعار الذهب اليوم
دعم طبي ونفسي وغذائي.. الهلال الأحمر المصري يستقبل الجرحى الفلسطينيين بمعبر رفح
الزراعة تعلن خطة ضخ السلع وضبط الأسعار قبل رمضان.. تفاصيل
اللجنة القضائية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
إعلامي: حمزة عبدالكريم أصبح على رادار منتخب مصر الأول بعد ضمه لبرشلونة
ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. 12 عملا من المغرب
إصابة 25 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب جريت وول C30 بـ 250 ألف جنيه

جريت وول C30 موديل 2014
جريت وول C30 موديل 2014
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جريت وول C30 موديل 2014

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جريت وول C30 موديل 2014، وتنتمي وول C30 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات جريت وول C30 موديل 2014 الخارجية

جريت وول C30 موديل 2014

تظهر سيارة جريت وول C30 موديل 2014 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جريت وول، وتم تثبيت شعار جريت وول علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك جريت وول C30 موديل 2014

جريت وول C30 موديل 2014

تحصل سيارة جريت وول C30 موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 340 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جريت وول C30 موديل 2014 الداخلية

جريت وول C30 موديل 2014

زودت مقصورة سيارة جريت وول C30 موديل 2014 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جريت وول C30 موديل 2014

تباع سيارة جريت وول C30 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جريت وول C30 موديل 2014

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة جريت وول C30 موديل 2014 مواصفات جريت وول C30 محرك جريت وول C30 وول C30 موديل 2014 جريت وول C30 وول C30 سعر جريت وول C30 موديل 2014

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

ترشيحاتنا

أرشيفية

كلب ضال يعقر 6 أطفال في أطفيح

غريق

مصرع طالب غرقا في نهر النيل بأسيوط

جانب من الحريق

انفجار ثلاجة داخل محل تجاري وراء حريق إمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد