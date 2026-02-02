اركب جريت وول C30 بـ 250 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جريت وول C30 موديل 2014، وتنتمي وول C30 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات جريت وول C30 موديل 2014 الخارجية

تظهر سيارة جريت وول C30 موديل 2014 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جريت وول، وتم تثبيت شعار جريت وول علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك جريت وول C30 موديل 2014

تحصل سيارة جريت وول C30 موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 340 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جريت وول C30 موديل 2014 الداخلية

زودت مقصورة سيارة جريت وول C30 موديل 2014 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جريت وول C30 موديل 2014

تباع سيارة جريت وول C30 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .