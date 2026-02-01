أيهما تفضل .. أودي A5 أم مرسيدس S 500 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اودي A5 و مرسيدس S 500 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد اودي A5 موديل 2026

اودي A5 موديل 2026

تأتى سيارة اودي A5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4829 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1444 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم .

محرك اودي A5 موديل 2026

اودي A5 موديل 2026

تستمد سيارة اودي A5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 196 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 246 كم/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي A5 موديل 2026

اودي A5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 400 ألف جنيه .

أبعاد مرسيدس S 500 موديل 2026

مرسيدس S 500 موديل 2026

تتوافر سيارة مرسيدس S 500 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5320 مم، وعرض 2109 مم، وارتفاع 1503 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3216 مم .

محرك مرسيدس S 500 موديل 2026

مرسيدس S 500 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس S 500 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 435 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 76 لتر، وبها عزم دوران 520 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس S 500 موديل 2026

مرسيدس S 500 موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس S 500 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 12 مليون و 300 ألف جنيه .