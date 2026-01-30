قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
بقوة 830 حصانا.. الكشف عن شيلبي موستنج 2026 بإصدار محدود

شيلبي موستنج 2026 GT350/TA
شيلبي موستنج 2026 GT350/TA
صبري طلبه

كشفت شيلبي الأمريكية عن تقديم نسخة جديدة من موستنج لعام 2026، وذلك من خلال إصدار محدود يحمل اسم GT350/TA، حيث جرى الكشف عنه رسميًا خلال فعاليات مزاد باريت جاكسون في مدينة سكوتسديل، وتحديدًا في ولاية أريزونا الأمريكية.

ويأتي هذا الطراز ليعكس ارتباط شيلبي التاريخي بعالم السيارات الرياضية عالية الأداء، ويعيد تسليط الضوء على أحد أكثر الأسماء حضورًا في سباقات الحلبات الأمريكية.

شيلبي موستنج 2026 GT350/TA

ويحمل هذا الإصدار دلالة تاريخية خاصة، إذ تم تطويره احتفالًا بمرور 60 عامًا على انطلاق سباقات Trans Am، التي لعبت دورًا محوريًا في ترسيخ اسم شيلبي داخل عالم رياضة السيارات. 

وعلى الرغم من أن السيارة صُممت بروح مستوحاة من الحلبات، فإنها معتمدة للاستخدام على الطرق العامة، ويقتصر الإنتاج على 70 نسخة فقط، ما يمنحها طابعًا نادرًا، على أن يتم تجميعها في ولاية ميشيغان بالتعاون مع Turn Key Automotive، اعتمادًا على قاعدة شيلبي GT350.

شيلبي موستنج 2026 بمحرك V8 

تعتمد شيلبي موستنج GT350/TA موديل 2026 على محرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر، جرى تزويده بشاحن فائق لرفع مستويات الأداء، وتصل القوة الناتجة عن هذا المحرك إلى أكثر من 830 حصانًا، ما يضع السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية ذات الأداء المرتفع، بينما يتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

شيلبي موستنج 2026 GT350/TA

 

تصميم شيلبي موستنج 2026

خضعت السيارة لعدد من التعديلات التي تعزز حضورها الرياضي، ويظهر ذلك من خلال الشبك الأمامي المعدل الذي يمنح الواجهة مظهرًا أكثر شراسة، إلى جانب المصابيح الأمامية ذات التصميم الحاد.

كما زُودت السيارة بجنوط رياضية متعددة الأضلاع، مع إطارات Pirelli P Zero، ويبرز السبويلر الخلفي العريض كعنصر أساسي في تحسين الثبات، إلى جانب غطاء محرك مزود بفتحة تهوية واضحة، ونظام كبح متطور من .Alcon

 

سعر سيارة شيلبي موستنج 2026 عالميًا 

تبدأ أسعار السيارة شيلبي موستنج 2026 عالميًا من 219.995 دولار أمريكي.

