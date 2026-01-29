عودة الأسطورة الكلاسيكية.. سيارة بيرتوني بعدد 25 نسخة فقط

تعود بيرتوني إلى الواجهة من جديد، بعد أن كشفت عن سيارة رانابوت الحديثة، في خطوة تعزز من رغبة الدار الإيطالية العريقة في إعادة إحياء أحد أبرز مفاهيمها الكلاسيكية بأسلوب يتماشى مع متطلبات الحاضر.

تستلهم السيارة الجديدة جذورها من النموذج الاختباري الذي قُدم لأول مرة عام 1969، مع الحفاظ على الهوية التصميمية الأصلية، ولكن ضمن قالب إنتاجي محدود يستهدف فئة خاصة من عشاق السيارات الرياضية ذات الطابع التاريخي.

بيرتوني رانابوت

ومن المقرر أن يكون الظهور العلني الأول لرانابوت خلال معرض ريترو موبيل باريس 2026، حيث ستعرض إلى جانب النسخة الأصلية التي تعود إلى أواخر الستينيات، في مشهد يجمع الماضي بالحاضر داخل منصة واحدة.

سيارة بيرتوني رانابوت والأداء الفني

تعتمد بيرتوني رانابوت على محرك سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر، مزود بشاحن فائق، مصدره تويوتا، في اختيار يجمع بين الأداء القوي والموثوقية المعروفة.

بيرتوني رانابوت

ويولد المحرك قوة تصل إلى 468 حصانًا، بينما يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، وهذا التكوين الميكانيكي يعكس توجهًا واضحًا نحو الحفاظ على تجربة قيادة مميزة.

تسارع سيارة بيرتوني رانابوت

رغم الطابع الكلاسيكي الذي يطغى على رانابوت، فإن أدائها الحركي يعكس روح السيارات الرياضية الحديثة، مع منظومة الدفع الخلفي، حيث يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية قدرها 4.1 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 270 كيلومتر في الساعة.

بيرتوني رانابوت

تصميم بيرتوني رانابوت يستحضر روح السبعينات

يحمل التصميم الخارجي لرانابوت توقيعًا واضحًا مستوحى من حقبة السبعينيات، مع خطوط حادة تعكس الجرأة التصميمية لتلك المرحلة، حيث تأتي المقدمة مدببة ومنخفضة، وتضم مصابيح أمامية قابلة للفتح والإغلاق بأسلوب كلاسيكي يعيد للأذهان سيارات الأداء القديمة.

بيرتوني رانابوت

كما زُودت السيارة بيرتوني رانابوت بناشر خلفي مصنوع من ألياف الكربون، يعزز من الانسيابية والثبات، وتستقر السيارة على جنوط بقياس 18 بوصة في الأمام و19 بوصة في الخلف، ضمن هيكل كوبيه ثنائي الأبواب.

إنتاج محدود وسعر بيرتوني رانابوت

تعتزم بيرتوني إنتاج 25 نسخة فقط من رانابوت، ما يجعلها واحدة من أندر السيارات الرياضية الحديثة ذات الجذور الكلاسيكية، ويبدأ سعر السيارة من 390 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 460 ألف دولار أمريكي.