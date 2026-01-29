قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
بوتين: نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل
تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة
عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
مواصفات أودي Q8 موديل 2026 الجديدة

اودي Q8 موديل 2026
اودي Q8 موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اودي Q8 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: أودي Q8 موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك أودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

تستمد سيارة أودي Q8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 340 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة، وتحتاج إلى 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لترا، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

وسائل الأمان بـ أودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

زودت سيارة أودي Q8 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات أمامية، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى.

مواصفات أودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

تحتوي سيارة أودي Q8 موديل 2026 على الكثير من المميزات، من ضمنها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام إقفال للأبواب يعمل باللمس.

سعر أودي Q8 موديل 2026

اودي Q8 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة أودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 7 ملايين و100 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة أودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 7 ملايين و350 ألف جنيه.

