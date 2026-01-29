آخر تحديث لأسعار بروتون موديل 2026

أعلنت بروتون مصر عن السعر المُحدّث لسيارة Proton Saga CKD فئة Premium موديل 2026، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة لتقديم حلول تنقّل عالية الجودة بأسعار تنافسية تلائم احتياجات شريحة واسعة من العملاء.

وحددت الشركة سعر السيارة عند 599,900 جنيه مصري، مؤكدة أن هذا التسعير يعكس التزام بروتون بتوفير سيارات تجمع بين الاعتمادية وجودة التصنيع والقيمة مقابل السعر، مع الحفاظ على تكلفة مناسبة للسوق.

وتُجمع سيارة Proton Saga Premium محليًا بنظام CKD داخل مصانع عز العرب السويدي للسيارات، بما يعزز دعم الصناعة المحلية ويسهم في تقديم منتج يتمتع بمعايير تصنيع قوية وجودة مستقرة.

وأوضحت الشركة أن السعر الجديد مُدرج ضمن قائمة الأسعار الرسمية لشهر يناير 2026، في إطار حرصها على الشفافية والتواصل المستمر مع شركاء الإعلام والجمهور.

ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على التزام بروتون مصر بتعزيز تواجدها في السوق، وتقديم طرازات عملية تلبي متطلبات التنقل اليومي مع الحفاظ على التوازن بين الجودة والتكلفة.