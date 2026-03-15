حسام موافي: النساء أكثر عرضة لالتهابات الكلى.. وحرقان البول علامة تحذيرية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية والكلى مقارنة بالرجال، موضحًا أن بعض الأعراض قد تكون مؤشرًا مهمًا لا ينبغي تجاهله.

وردّ موافي، خلال تقديمه برنامج «ربِّ زدني علمًا» المذاع على قناة “صدى البلد”، على تساؤل سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا قالت إنها تشعر بألم في الكليتين وحرقان بعد التبول عندما لا تشرب الماء لفترة قصيرة.

الشعور بحرقان أثناء التبول

وأوضح أن الشعور بحرقان أثناء التبول يعد علامة تنبيه على وجود التهاب في المسالك البولية، والتي تمتد من الكلى حتى مجرى البول، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تظهر لدى النساء بنسبة أكبر من الرجال.

مجرى البول لدى النساء

وقال إن السبب يرجع إلى الطبيعة التشريحية، حيث إن مجرى البول لدى النساء أقصر من الرجال، ما يسهل وصول البكتيريا إلى الجهاز البولي وحدوث الالتهابات.

وشدد على أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية واتباع العادات الصحية السليمة، موضحًا أن بعض الحالات تتطلب العناية بعد التبول أو التبرز أو بعد العلاقة الزوجية، لأن الإهمال في هذه الأمور قد يساهم في انتقال البكتيريا وحدوث الالتهابات.