إزاي تفرق بين الذبحة الصدرية والذبحة الكاذبة؟ حسام موافي يجيب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ضرورة استشارة طبيب إذا شعر الفرد بأي شيء غير طبيعي.



وقال موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة “صدى البلد”: "اللي عامل تغيير صمام معندوش عاهة.. وتغيير صمام يحتاج إلى متابعة طبية".

وأضاف: "النغزة اللي بتيجي في القلب متخوفنيش، وهناك ما يسمى الذبحة الكاذبة، والتي تأتي في صورة نغزات، وتأتي لمن قام بإجرء عملية قلب مفتوح أو من يشعر بالقلق".

وأكمل حسام موافي: "الذبحة الكاذبة تأتي تحت الثدي الشمال والقلب متواجد في المنتصف، ومن يصاب بالذبحة الصدرية يشعر بألم في منتصف الصدر وليس الجهة اليسرى".