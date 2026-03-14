ده عقار.. حسام موافي محذرا: محدش ياخد مكمل غذائي بدون استشارة طبيب

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أخذ المكملات الغذائية بدون استشارة طبيب.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة “صدى البلد”: "مفيش قرص يدخل الفم إلا باستشارة طبيب".

وأضاف: "من يأخذ المكملات الغذائية هل يعلم طبيعة عمل الكبد والكلى؟".

وأكمل حسام موافي: "50% ممن يقومون بغسيل الكلى يكون سببه الحصول على أدوية بدون استشارة طبيب".

وتابع حسام موافي: “المكمل الغذائي عقار وبه مادة كيماوية ولازم الدكتور اللي يوصفها للمريض”.

واستطرد: "نحتاج إلى قانون يمنع بيع الأدوية بدون روشتة".