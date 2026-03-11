حسام موافي: فقدان الوزن دون سبب يستدعي زيارة الطبيب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك سؤالًا من فتاة تُدعى جنة تقول إنها تعاني من الصداع النصفي، وأنها تأكل كثيرًا وتفقد الوزن.

وقال إن التشخيص لا يتم من خلال التليفزيون، بل من خلال الطبيب، موضحًا أن هذا الأمر قد يكون بسبب القلق النفسي، وقد يكون نتيجة نشاط الغدة الدرقية، وهذا يحتاج إلى تشخيص طبي.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن فقدان الوزن يؤخذ عند الأطباء بعين الخطر؛ لأنه قد يبدأ بحالة نفسية وينتهي بالأورام، وتحديدًا أورام الجهاز الهضمي.

ولفت إلى أن أي شخص يفقد وزنه دون سبب عليه التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات، وأن الصداع المستمر يُعد عرضًا، وأنه بنسبة كبيرة قد يكون مرتبطًا بأمور نفسية.