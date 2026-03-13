حسام موافي : الشريعة الإسلامية رخصت للمريض الإفطار للحفاظ على صحته

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مريض السكري من النوع الأول الذي يتضرر من الصيام يحق له الإفطار دون أي شعور بالذنب، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية منحت المريض رخصة واضحة في هذه الحالة.

الدين يراعي ظروف المرضى ويخفف عنهم المشقة

وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المرضى يشعرون بالضيق عند الإفطار بسبب حالتهم الصحية، خاصة عندما يرون الآخرين قادرين على الصيام، إلا أن الدين الإسلامي يراعي ظروف المرضى ويخفف عنهم المشقة.

المريض ملزم بنصيحة الأطباء: «ليس على المريض حرج»

وأوضح موافي أن مريض السكري من النوع الأول إذا نصحه الأطباء بعدم الصيام حفاظًا على صحته، فعليه الالتزام بذلك، مؤكدًا أن القاعدة الشرعية تقول: «ليس على المريض حرج».

الإفطار بسبب المرض لا يتطلب كفارة بل فدية

وأشار إلى أن من يفطر بسبب المرض لا تجب عليه كفارة، إذ الكفارة تكون لمن أفطر دون عذر، بينما المريض يكتفي بإخراج فدية مالية عن كل يوم يفطر فيه لإطعام مسكين.

قيمة الفدية وفق علماء الأزهر

وأضاف موافي أنه ناقش المسألة مع أحد كبار علماء الأزهر، الذي أوضح أن قيمة الفدية تقدر بنحو 50 جنيهًا عن كل يوم إفطار، مؤكدًا أن إخراج هذه الفدية يرفع الحرج عن المريض ويجعله مطمئنًا من الناحية الشرعية.